エアコンを「試運転」したら冷風が出ず、ネットで見つけた業者に修理を依頼。作業後に「12万円」を請求されたのですが、事前説明のない追加費用まで支払う必要はあるのでしょうか？ 修理トラブルの注意点を確認

事前説明のない追加費用まで支払う必要はある？ 契約の基本ルールを解説

近年、エアコンの修理に関するトラブルが多発しているようです。独立行政法人国民生活センターでは、事前の合意がないまま一方的に請求された費用については、その場で支払わないよう注意を呼びかけています。

業者側が消費者に無断で追加の作業を行い、後から高額な料金を上乗せして請求することは、契約の範囲を超えた不当な要求とみなされる可能性が高いのです。

ただし、作業中に「この部品の交換も必要ですが、別途5万円かかります」などと明確に説明を受け、それを承諾してしまった場合は、追加の契約が成立したとみなされて支払い義務が生じることがあります。

もし、事前の説明や同意が一切ない状態で高額な請求書を突きつけられた場合は、その場での支払いをきっぱりと拒否し、まずは「見積もり通りの金額しか支払わない」という意思を伝えることが重要です。



ネット広告の「3000円～」に騙されないで！ エアコン修理トラブルの巧妙な手口

悪質な業者の多くは、スマートフォンなどの検索画面で極端に安い料金を表示して、消費者の呼び込みを行うようです。そして、当初の予定にはなかった「基本料金」「出張料」「技術料」「特殊部品代」といった名目で次々と費用が加算され、最終的に12万円や20万円といった金額を請求する仕組みです。

消費者は「今すぐ直してほしい」という焦りや、部屋に業者が上がっているという心理的プレッシャーから、その場で契約や支払いをしてしまいがちですが、これらは典型的な修理トラブルの手口であることを知っておく必要があります。



高額請求を防ぐための3つの防衛策！ 信頼できる修理業者を選ぶポイント

エアコンの修理トラブルで損をしないためには、依頼する前の自己防衛が何よりも大切です。悪質な業者を見極め、トラブルを未然に防ぐためのポイントは主に3つあります。

1つ目は、ネット上の「最安値」や「格安」という言葉を鵜呑みにせず、必ず複数の業者から見積もりを取る「相見積もり」を実践することです。相場を知るためにも複数社の料金を比較しましょう。

2つ目は、見積書などに「追加料金は発生しない」という旨が明記されているか、または口頭で事前に確認を取ることです。優良な業者であれば、作業前に確定した総額を提示してくれるケースがあります。

3つ目は、エアコンを購入した家電量販店や、エアコンのメーカーの公式サポート窓口に直接修理を依頼することです。メーカー修理の場合は出張料や技術料の規定が明確であり、事前説明のない不当な請求が発生するリスクは極めて低いため、安心できる選択肢といえます。



もしものときは消費者ホットライン「188（いやや！）」へ相談

夏を前にエアコンの試運転をした結果、不具合が見つかると修理を急ぎたくなるものです。しかし、事前の説明がない高額な追加料金を請求された場合は、契約内容を確認しながら冷静に対応することが重要です。

万が一、悪質な業者に高額な料金を請求されてその場で支払ってしまった場合や、請求書を渡されて対応に困っている場合は、決して1人で悩まずに、すぐに専門の相談窓口を頼るようにしてください。

消費者ホットライン「188（いやや！）」番に電話をかけると、地方自治体が運営するお近くの消費生活センターなどにつながり、専門の相談員から具体的な解決策や業者との交渉方法についてアドバイスを受けることができます。



出典

独立行政法人国民生活センター エアコン修理のトラブルに注意！－ネット広告で「安い」「即日対応」の業者に修理依頼したけど直ってない！－

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー