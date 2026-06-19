出場数が1人足りない“珍事” ニチレイレディスは107人でスタート
＜ニチレイレディス 初日◇19日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞第1回リランキング突破をかけたラストマッチは、第1ラウンドがスタートした。しかし、出場枠108人に対し、実際にプレーしているのは107人。フィールドが埋まらないまま競技が始まる“珍事”が起きている。
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スタートの数分前に急きょ、稲見萌寧が欠場。現地でウェイティングしていた選手に連絡が入ったものの、スタート時間に間に合わず、ティオフすることができなかった。欠場の決定は選手の権利であり、プライバシー保護の観点から欠場理由は明かされていない。レギュラーツアーで出場規定人数に満たないまま競技が開始されたのは、2025年「明治安田生命レディス」以来。プロアマ大会にてコース内でクマの出没が確認され、安全確保や対応策協議のため、初日が中止となった。2日目に第1ラウンドが行われたが、高木優奈がスタート前に欠場。現地ウェイティング不在により、1枠が埋まらなかったというレアケースだった。また、レギュラーツアーの主催者推薦選考会（マンデートーナメント）に出場した場合、たとえ出場資格をもっていても同週開催の下部ステップ・アップ・ツアーに出場できない。このため、下部ツアーでも出場枠が埋まらないケースが発生することがある。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞第1ラウンドのリーダーボード
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