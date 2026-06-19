タイトリスト、78年連続「全米オープン」のボール使用率No.1、さらに「日本女子アマ」でも悲願の1位奪取
アクシネットジャパンインクから、ダレルサーベイ調べのツアーレポートが届いた。「世界中のツアーで圧倒的な信頼を集め続けるタイトリスト ゴルフボール。その信頼は、世界最高峰のメジャーの一つである全米オープンの舞台でも揺るぎません。大多数のプレーヤーが、卓越したトータルパフォーマンスを誇る『プロV1』ファミリーを選択し、難度の高いコースに挑みます。1949年大会から続くこの信頼の歴史は今年で78年連続を達成しています」と、同社広報。
【画像】デシャンボーも契約外で『プロV1x』を使用！
「全米オープン」での中身を見ると、タイトリストを選んだのは多くの契約外選手をふくむ107名で、2位メーカーは17名と、6倍以上の差をつけた。また、モデル別の内訳では『プロV1』が52名、『プロV1x』が43名、『プロV1xレフトダッシュ』が3名で、『プロV1プロトタイプ』が9名だった。
また、本日最終日を迎えている「日本女子アマチュア選手権 Presented by カープレミア」に関しても、ダレルサーベイ調べの使用率情報を報告する。「日本女子アマに関しましても、昨年27.3％で3位だったゴルフボール使用率が、今年は悲願の使用率No.1（34.1％）を僅差で獲得いたしました」。
昨年から一気に伸びた要因は、やはり【国内女子ツアーで使用率No.1】になった話題や口コミ効果も「大きく影響した」と分析する同社。その他にも「3年前からアマチュア担当のチームがサポートを強化しており、徐々に使用者が増えてきていたこともあります」とのこと。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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また、本日最終日を迎えている「日本女子アマチュア選手権 Presented by カープレミア」に関しても、ダレルサーベイ調べの使用率情報を報告する。「日本女子アマに関しましても、昨年27.3％で3位だったゴルフボール使用率が、今年は悲願の使用率No.1（34.1％）を僅差で獲得いたしました」。
昨年から一気に伸びた要因は、やはり【国内女子ツアーで使用率No.1】になった話題や口コミ効果も「大きく影響した」と分析する同社。その他にも「3年前からアマチュア担当のチームがサポートを強化しており、徐々に使用者が増えてきていたこともあります」とのこと。
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