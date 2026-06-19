アイアン変更は奏功も「ウェッジが合わなくて…」 原英莉花を苦しめた“突っかかるラフ”
＜マイヤーLPGAクラシック 初日◇18日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞「突っかかる感じがあって、距離が合わない」。すべて逆目のように感じるほど抜けの悪いラフに、原英莉花は最後まで苦戦した。
【写真】原英莉花が新投入したアイアンは”硬い芝用”にソールが削られている
特に序盤は苦しい時間が続いた。スタートホールの1番からティショットをラフに入れ、セカンドはフライヤー気味でグリーンをオーバー。そこから砲台グリーンへのアプローチを寄せきれずボギー。次のホールも1つ落とし、3番ではバーディが来たものの、6番で再びボギーとした。 「暖かくなってからは良くなってきた」と、時間の経過とともに気温が上がるとショットも上向いた。ただ、8番パー5では2オンしながらも3パット。12番パー4では約2メートルにつけるバーディチャンスを演出しながらも決め切れず、「流れを止めちゃった」と、好機を生かすことができなかった。最終18番パー5はバーディ締めとしたが、「セカンドが、弱かったんで」と消化不良感も残った。 33パットという結果にも納得はできないが、それ以上に「自分の持っているウェッジが合わなくて」と、バミューダ芝のような強い芝目や硬さを持つラフに手を焼いた。 「突っかかっちゃうから、薄めに入れる感じとかもあって、なかなかうまいことコンタクトさせられない感じです」 愛用するウェッジと芝との相性に嘆く一方で、今週からアイアンはチェンジしている。キャロウェイ『X PROTOTYPE』から『X FORGED』へと変更。ソールの頂点と後方部分を削った「硬い芝用」のヘッドで、以前から温めていたものを今大会から投入した。 「すごくアイアンは良くなった」と、思惑通りの結果に。だからこそ、なおさらウェッジの結果は気になる部分ではある。 1オーバーの90位で初日を終え、巻き返しを期す2日目となる。「うまくコンタクトできなかったんで、練習します」と、道具の悩みはありつつも言い訳はしない。今できることの最大限を出すつもりだ。（文・齊藤啓介）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真】原英莉花が投入したアイアンはソールを削り鉛で調整
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【写真】原英莉花のゴージャスな振袖姿
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特に序盤は苦しい時間が続いた。スタートホールの1番からティショットをラフに入れ、セカンドはフライヤー気味でグリーンをオーバー。そこから砲台グリーンへのアプローチを寄せきれずボギー。次のホールも1つ落とし、3番ではバーディが来たものの、6番で再びボギーとした。 「暖かくなってからは良くなってきた」と、時間の経過とともに気温が上がるとショットも上向いた。ただ、8番パー5では2オンしながらも3パット。12番パー4では約2メートルにつけるバーディチャンスを演出しながらも決め切れず、「流れを止めちゃった」と、好機を生かすことができなかった。最終18番パー5はバーディ締めとしたが、「セカンドが、弱かったんで」と消化不良感も残った。 33パットという結果にも納得はできないが、それ以上に「自分の持っているウェッジが合わなくて」と、バミューダ芝のような強い芝目や硬さを持つラフに手を焼いた。 「突っかかっちゃうから、薄めに入れる感じとかもあって、なかなかうまいことコンタクトさせられない感じです」 愛用するウェッジと芝との相性に嘆く一方で、今週からアイアンはチェンジしている。キャロウェイ『X PROTOTYPE』から『X FORGED』へと変更。ソールの頂点と後方部分を削った「硬い芝用」のヘッドで、以前から温めていたものを今大会から投入した。 「すごくアイアンは良くなった」と、思惑通りの結果に。だからこそ、なおさらウェッジの結果は気になる部分ではある。 1オーバーの90位で初日を終え、巻き返しを期す2日目となる。「うまくコンタクトできなかったんで、練習します」と、道具の悩みはありつつも言い訳はしない。今できることの最大限を出すつもりだ。（文・齊藤啓介）
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