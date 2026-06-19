“NGなし”グラビア界期待のホープ19歳、極上スタイルに酔いしれる最新グラビア
週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.30』が発売中。このたび、本多もか・豊田ルナ・HARUKAの3人の誌面カットが解禁された。
【写真】「ミスマガジン2019」豊田ルナ、CYBERJAPAN DANCERSのダンサー美女も
今回は6人のグラビアアイドルの撮り下ろしカットを大ボリューム掲載。
記念すべき第30号の表紙を飾るのは、大人気コスプレイヤーの伊織もえ。60sサイケな刺激のスタイルを魅せる。さらに女優として活躍する超絶マシュマロボディ・福井梨莉華、すみぽん（高倉菫）、本多もか、豊田ルナ、HARUKAと磨かれたボディに説得力のある人気グラドルが勢ぞろいした、豪華な1冊に仕上がった。
■本多もか：クールな彼女の弾力谷間
2006年、愛知県生まれ。名古屋を拠点に活動するアイドルグループ・delaのメンバー。アイドル活動の傍ら、レースアンバサダーや撮影会モデルとしても活躍。“NGなし”で突っ走るグラビア界期待のホープ。
海辺の家、夜明け前の屋上での秘密の時間。冷えた体をお風呂で温めて……。そんな妄想膨らむグラビアで披露する彼女の極上スタイルに酔いしれる。そんなテーマを基に撮影が敢行されており屋上ロケから、お家撮影で余すことなく美貌を激写する。黒髪10代で今しか見ることが出来ない肉体美、きめ細かやな肌の美しさ。さらに初々しさを感じる表情といった、本多もかを見ると、楽しかった青春の思い出をフラッシュバック出来るはず。
『SPA!デジタル写真集 本多もか「二人だけの秘密」』（発売中）に収録できなかったカットも多数収録！ NGなしと宣言する彼女の魅力をご堪能あれ！
■豊田ルナ：花火より激しい浴衣の夜
2002年埼玉県生まれ。T161。「ミスマガジン2019」グランプリ。’21年には『ウルトラマントリガー』に出演。現在、アイドルグループAND CaaaLLとしても活動中。
浴衣がはだけて柔らかなボディがあらわに…。かわいすぎる彼女と過ごす一夜をじっくり味わえる…⁉ さまざまなグラビア誌で美しすぎる姿を見せる豊田ルナが、本誌では浴衣姿でときめきを提供してくれる！ 夜のお祭りに出向き浴衣で出店を回りながら、楽しいひと時を過ごす瞬間を体感していくと、光る提灯の前で髪を直す姿にうっとりされてしまう。出店で買った食べ物を持って家に帰宅して、ワンカップで乾杯！ 良い感じに酔いも回ると、着ていた浴衣をばっとはだけさせながら見つめてくる…。翌朝に登場した君は、彼シャツ姿でお祭りの余韻も回収させてくれた。夏本番前に気持ちを高揚させるカットで、お祭りデート予行練習をしてみてほしい！
■HARUKA：シングルベッドで愛が生まれる
1996年大阪府生まれ。2018年9月にCYBERJAPAN DANCERSに加入し、中心メンバーとして活躍。“バズーカ”と評されるFカップ美バストが魅力。
舞台は行きつけのスナックで、カラオケを歌おうとしてした時に隣で声掛けてきた美女。場は盛り上がり熱唱しながら、深酒が染みる夜を過ごしていくと、美女が眠りにふけている。寝顔を眺めていると、すっと起きた美女から投げかけられた「このあと、どうする？」。そんな彼女との“シングルベッドで愛が生まれた日”を激写する⁉
シングルベッドの上でシースルーの上着を羽織るも、飛び出るバズーカ乳が露出する。120％読者の目を惹きつけさせたあとは、シングルベッドに寝そべり、上下非対称インナーを披露させながら、愛を実感させるプライベートぽさが体感できる。ダンスで鍛えたふっくらとした太もも、丸みを帯びたヒップは、もはやルネッサンス絵画に登場する女神を彷彿とさせる。“シングルベッドで愛が生まれる”瞬間を、本作で体感いただきたい！
『旬撮GIRL Vol.30』は発売中。定価1980円。
【写真】「ミスマガジン2019」豊田ルナ、CYBERJAPAN DANCERSのダンサー美女も
今回は6人のグラビアアイドルの撮り下ろしカットを大ボリューム掲載。
記念すべき第30号の表紙を飾るのは、大人気コスプレイヤーの伊織もえ。60sサイケな刺激のスタイルを魅せる。さらに女優として活躍する超絶マシュマロボディ・福井梨莉華、すみぽん（高倉菫）、本多もか、豊田ルナ、HARUKAと磨かれたボディに説得力のある人気グラドルが勢ぞろいした、豪華な1冊に仕上がった。
2006年、愛知県生まれ。名古屋を拠点に活動するアイドルグループ・delaのメンバー。アイドル活動の傍ら、レースアンバサダーや撮影会モデルとしても活躍。“NGなし”で突っ走るグラビア界期待のホープ。
海辺の家、夜明け前の屋上での秘密の時間。冷えた体をお風呂で温めて……。そんな妄想膨らむグラビアで披露する彼女の極上スタイルに酔いしれる。そんなテーマを基に撮影が敢行されており屋上ロケから、お家撮影で余すことなく美貌を激写する。黒髪10代で今しか見ることが出来ない肉体美、きめ細かやな肌の美しさ。さらに初々しさを感じる表情といった、本多もかを見ると、楽しかった青春の思い出をフラッシュバック出来るはず。
『SPA!デジタル写真集 本多もか「二人だけの秘密」』（発売中）に収録できなかったカットも多数収録！ NGなしと宣言する彼女の魅力をご堪能あれ！
■豊田ルナ：花火より激しい浴衣の夜
2002年埼玉県生まれ。T161。「ミスマガジン2019」グランプリ。’21年には『ウルトラマントリガー』に出演。現在、アイドルグループAND CaaaLLとしても活動中。
浴衣がはだけて柔らかなボディがあらわに…。かわいすぎる彼女と過ごす一夜をじっくり味わえる…⁉ さまざまなグラビア誌で美しすぎる姿を見せる豊田ルナが、本誌では浴衣姿でときめきを提供してくれる！ 夜のお祭りに出向き浴衣で出店を回りながら、楽しいひと時を過ごす瞬間を体感していくと、光る提灯の前で髪を直す姿にうっとりされてしまう。出店で買った食べ物を持って家に帰宅して、ワンカップで乾杯！ 良い感じに酔いも回ると、着ていた浴衣をばっとはだけさせながら見つめてくる…。翌朝に登場した君は、彼シャツ姿でお祭りの余韻も回収させてくれた。夏本番前に気持ちを高揚させるカットで、お祭りデート予行練習をしてみてほしい！
■HARUKA：シングルベッドで愛が生まれる
1996年大阪府生まれ。2018年9月にCYBERJAPAN DANCERSに加入し、中心メンバーとして活躍。“バズーカ”と評されるFカップ美バストが魅力。
舞台は行きつけのスナックで、カラオケを歌おうとしてした時に隣で声掛けてきた美女。場は盛り上がり熱唱しながら、深酒が染みる夜を過ごしていくと、美女が眠りにふけている。寝顔を眺めていると、すっと起きた美女から投げかけられた「このあと、どうする？」。そんな彼女との“シングルベッドで愛が生まれた日”を激写する⁉
シングルベッドの上でシースルーの上着を羽織るも、飛び出るバズーカ乳が露出する。120％読者の目を惹きつけさせたあとは、シングルベッドに寝そべり、上下非対称インナーを披露させながら、愛を実感させるプライベートぽさが体感できる。ダンスで鍛えたふっくらとした太もも、丸みを帯びたヒップは、もはやルネッサンス絵画に登場する女神を彷彿とさせる。“シングルベッドで愛が生まれる”瞬間を、本作で体感いただきたい！
『旬撮GIRL Vol.30』は発売中。定価1980円。