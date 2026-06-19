◆第１４７回クイーンエリザベス２世ジュビリーステークス・Ｇ１（６月２０日、日本時間２３時４０分発走、アスコット競馬場・芝直線１２００メートル）＝６月１８日、枠順確定

英国ロイヤルアスコット開催最終日のスプリントＧ１が１９頭立てに決まり、ゲート順が確定した。同レースはＪＲＡの馬券は発売されない。

日本勢が勝てばロイヤルアスコット開催での初勝利。昨年２着のサトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎・父ロードカナロア）は１８番ゲートに決定した。昨年は１４頭立て（２頭が出走取り消し）の大外で、今年も大外に近いゲートとなった、２０２１年のドリームオブドリームズなど過去３勝のライアン・ムーア騎手と３戦ぶりのコンビで臨む。欧州の大手ブックメーカーのウィリアムヒルでは２番人気の５・５倍。堀宣行調教師は「枠順についてですが、決まった直後であり、馬場コンディションをはじめ、多くの重要な事項が未確定ですので、まずは馬の状態把握と適切な対処に努めたうえ、その他のファクターも含めてジョッキーと細やかに相談を重ね、より良い結果につなげたいと考えています。ご声援をよろしくお願い申し上げます」とコメントしている。

２０２４年のスプリンターズＳの覇者で、鮫島克駿騎手とのコンビで挑むルガル（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎・父ドゥラメンテ）は４番ゲートとなった。ドバイのＧ１・アルクオーツスプリントで２着に入り、英国に挑戦。９番人気で１７倍となっている。杉山晴紀調教師は「内目の枠に入りましたが、サトノレーヴ以外の有力どころはおおむね近くに入っているので、そう言った意味では良い枠だと思います。あとは３〜４日目の開催でのレース傾向、馬場傾向を良く見て、当日ジョッキーと作戦を練りたいと思います」と歓迎しているようだ。

日本勢にとって最大のライバルとなる豪州のジョリースター（牝５歳、豪州・クリス・ウォーター厩舎、父ズースター）は９番ゲートになった。今年はカンタベリーＳ、ＴＪスミスＳの２つのＧ１を含む３連勝。初めて英国遠征に臨むＧ１・５勝の強豪スプリンターは、１番人気で単勝３・２５倍となっている。

同レースは総賞金が総賞金は１００万ポンド（約２億１１０４万円）で、１着賞金は５６万７１００ポンド（約１億１９６８万円）。日本馬は過去に３頭が出走し、２００５年キーンランドスワンが１０着、２２年グレナディアガーズが１９着、２５年サトノレーヴが２着になっている。

確定した枠順は次の通り（左から馬番、ゲート順、馬名、騎手、ウィリアムヒルのオッズ）

（１）１１ アルメラク Ｔマーカンド １９倍

（２） ３ アラムラム Ｓレヴィー ４１倍

（３）１２ コマンチェブレーブ Ｐブドー １２倍

（４） ８ グレートウィッシュ Ｋシューマーク ６７倍

（５）１７ ジャッスール Ｒライアン ６７倍

（６）１４ カーデム Ｃスミヨン ６７倍

（７） ５ カインドオブブルー Ｗビュイック １５倍

（８） １ レイクフォレスト Ｃファロン １０倍

（９） ４ ルガル 鮫島 克駿 １７倍

（１０） ７ オーバーパス Ｊパー ９・５倍

（１１）１０ パワフルグローリー Ｊスペンサー ２３倍

（１２） ２ リージョナル Ｃロドリゲス ４１倍

（１３） ６ サジール Ｏマーフィー １２倍

（１４）１８ サトノレーヴ Ｒムーア ５・５倍

（１５）１５ ストールンキス Ａプーシャン ２６倍

（１６）１３ フローラオブバミューダ Ｊドイル １３倍

（１７） ９ ジョリースター Ｊマクドナルド ３・２５倍

（１８）１９ サイーダダリヤン Ｂロックネイン ２９倍

（１９）１６ タイムフォーサンダルズ Ｒキングスコート ４１倍