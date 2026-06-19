シャフトの位置だけで激変！ ゼロトルクの構えづらさがなくなって、よりやさしいパターに進化していた【そっくりパター検証】
多種多様な形状のモデルが揃うパターだが、中には異なるメーカーが似た形状、コンセプトの製品をリリースしているケースが少なくない。今回はそんな『そっくり』なパターを集めて、共通点や違いを徹底検証した。
【試打結果】ヒールシャフトのゼロトルクを徹底比較 L.A.B.Golfは操作性もあるけど、オデッセイは超オートマ仕上げ
◇ ◇ ◇【筒】今回比較するパターは、ゼロトルクの2本。L.A.B.Golfの『OZ.1i HS』とオデッセイ『S2S TRI-HOT ジェイルバードSB』を分析します。【小坂】「ゼロトルク」は方向が劇的に安定する魔法のパターとして人気ですね。一方でヘッドの重心にシャフトを装着する独特な見た目から、構えにくさを感じるゴルファーが少なくありませんが……【筒】ゼロトルク特有のクセのある顔、極端なハンドファーストの構えを解消する1つの方法がヒールシャフトです。ネックをヒール側に付け、シャフトの軸線だけをヘッドの重心に向けることでゼロトルクのやさしさと構えやすさを両立できるんです。ヒールシャフトで通常のパターに近い感覚で振れるようになったことで、ゼロトルクによる直進性の高さが生きて、より一層ブレが少なくなります。やさしいパターの究極形のひとつと言えるかも知れません。▼L.A.B.Golf『OZ.1i HS』の試打評価【筒】最新モデルの中では総重量が軽めです。ゼロトルクのオートマ感に適度な操作性がプラスされています。ナチュラルに振れてやさしい新タイプです。【小坂】手応えの強い打感でボールのコロがりが強いパターです。センターシャフトのゼロトルクよりもタッチが出しやすい印象です。▼オデッセイ『S2S TRI-HOT ジェイルバードSB』の試打評価【筒】ストロークしていて圧倒的にヘッドがブレません。ミスヒットに対する寛容性も最強レベルで方向、距離のブレが非常に少ないです。 【小坂】ゼロトルク 特有のアドレス時の違和感がまったくありません。それでいてセンターシャフト以上にヘッドが真っすぐ動いて圧倒的に方向性が良いです。■試打・解説筒 康博つつ・やすひろ／過去の名器から最新クラブまで豊富過ぎる知識を持つ通称“ギアコーチ”。ドライバーのHSは40m/s。インドアゴルフレンジKz亀戸店で日々アマチュアの悩みに応える小坂圭司こさか・けいじ／インドアゴルフレンジKz亀戸店支配人。所属コースでクラブチャンピオンになった経験を持つトップアマ。HS50m/sで飛距離は300ヤードを超える◇ ◇ ◇最近似たパターが多過ぎない？ 違いを知りたい人は関連記事「似ているけど違いってあるの？ 先発&後発“そっくり”パター試打評価一覧」をチェック！
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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