デシャンボー、投入初発が427yd！テーラーメイドの未発表ドライバー『Qi4D Proto 200+』の出来を振り返る
＜全米オープン 初日◇18日◇シネコック・ヒルズGC（ニューヨーク州）◇7440ヤード・パー70＞
【画像】未発表ドライバーを拡大すると、かなりのシャローフェース!?
今季海外メジャー第3戦「全米オープン」の初日は、スタート直後の濃霧中断の影響で日没サスペンデットとなった。初日暫定トップに立つのは16ホール消化で6アンダー、PINGとパター使用契約を交わしたばかりのウィンダム・クラークだ。 また、練習日からテーラーメイドの未発表ドライバーを試して話題のブライソン・デシャンボーが『Qi4D Proto 200+』（Version2）を投入。実戦での初発となる12番（475yd・パー4）では、カートパスを越えてグリーン近くまで転がる427yd先のフェアウェイ真ん中までかっ飛ばした。
シャローフェースをハイティで打つデシャンボー。16番ではミート率1.45、ヘッドスピード133mph（約59.45m/s）でボール初速193mph（約86.3m/s）の計測データをマークしつつも、259yd（FW右）の当たりもあった。 18番ではヘッドスピード132mph（59m/s）で初速184mph（82.25m/s）、スピン量3369rpmの当たりがほぼランなしで290yd（FW）、4番ではボール初速188mph（84.04m/s）でスピン量1956rpmの当たりがほぼランなしで333yd（FW左）。5番ではファーストバウンドが大きく弾んだ当たりが381yd（FW）。
この1Wを使用して唯一フェアウェイを外したのが6番。ヘッドスピード132mph（59m/s）でボール初速194mph（86.7m/s）、2587rpm、ミート率1.47の当たりは312ヤード先の右バンカーに入り、わずかにラインを外した。 サスペンデッドとなった8番もボール初速194mph（86.7m/s）、2645rpmでほぼランなしで324yd先のフェアウェイを捉えたデシャンボー。2日目以降に「200+mph」を記録するかどうか、さらに注目していく。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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シャローフェースをハイティで打つデシャンボー。16番ではミート率1.45、ヘッドスピード133mph（約59.45m/s）でボール初速193mph（約86.3m/s）の計測データをマークしつつも、259yd（FW右）の当たりもあった。 18番ではヘッドスピード132mph（59m/s）で初速184mph（82.25m/s）、スピン量3369rpmの当たりがほぼランなしで290yd（FW）、4番ではボール初速188mph（84.04m/s）でスピン量1956rpmの当たりがほぼランなしで333yd（FW左）。5番ではファーストバウンドが大きく弾んだ当たりが381yd（FW）。
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