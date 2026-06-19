おぎやはぎ小木博明（54）が19日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で日本代表のMF久保建英が負傷のため1次リーグF組第2戦のチュニジア戦を欠場するという情報を、独自の目線で“深読み”をした。

MC南海キャンディーズ山里亮太が「小木さんは昔からサッカー大好きで…」と振った。小木は「なんだろう。小3ぐらいから…ワールドカップは1982年のスペイン大会からずっと、欠かさず見てますから」と紹介した。

山里が「ちょっと小木さん目線も聞きたいな。チュニジア戦ねー」とネタ振り。小木は「俺の目線はスゴすぎちゃって、ここでは言えないな」と思わせぶりに語った。

山里は「いろいろお話あるでしょうが」とさらに問い詰めた。ここで、現在の日本代表のチュニジア戦に向けた近況報告が伝えられ、第1戦のオランダ戦で負傷交代して、車椅子で試合会場をあとにした久保については、第2戦チュニジア戦の行われるメキシコ・モンテレイに移動する代表メンバーには帯同せず、合宿を張る米ナッシュビルに居残ってリハビリ治療を受けるとのニュースを伝えた。

山里は「さあ、小木さんも気になっていた久保選手ですよ。どうですか、この情報？」と尋ねた。小木は「ワールドカップのスゴさって、MRIで結果が出たといっても、相手に知らせたくないから、隠すんですよ。実は動ける状態だったりする。それで向こうも戦術変えてくるから。そういうことがワールドカップあるから…って言われてますけど、これは分からない」と自己流で分析した。

MC武田真一が「えっ、密かに行ってるとかも？」と先回りして久保が2戦目の遠征に同行している可能性を問うと…小木は「俺も向こうにスパイがいるからね。聞いてるんだけど、エヘヘへ」と笑ってごまかし「でも、それは相手にも（情報が）いかないようにしてるから、（久保が）本当にけがかどうかは分からない」と持論を展開した。