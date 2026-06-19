■FIFAワールドカップ2026 グループA メキシコ 1 − 0 韓国（日本時間19日、

エスタディオ・グアダラハラ／メキシコ）

日本時間12日に開幕した北中米W杯も第2節に突入。メキシコ（FIFAランク13位）が日本時間19日、韓国（同22位）と対戦。1ー0で韓国に勝利し、グループステージ首位で決勝トーナメント進出を決めた。

共催国のメキシコで行われ、メキシコサポーターが多く詰めかける中で始まった1戦。開始早々、韓国にイエローカードが出た。前半4分、韓国のMFイ・ガンイン（25）とメキシコのMFルイス・ロモ（31）が競り合い、イ・ガンインが足を踏んでしまいイエローカード、会場はブーイングが起きた。その後、前半20分にメキシコMFロベルト・アルバラード（27）のクロスに反応したFWフリアン・キニョネス（29）が頭で合わせたが、FC東京所属の韓国GKキム・スンギュ（35）が弾いた。キニョネスは初戦の南アフリカ戦で今大会ゴール第１号となったが、今大会2点目はキム・スンギュの好プレーに阻まれた。互いにネットを揺らせず前半終了。

後半10分、均衡を破ったのはメキシコ。ペナルティーエリア中央からのシュートを韓国のキム・スンギュがキャッチしたが味方と接触。ボールを取りきれず、こぼれ球をメキシコのMFルイス・ロモ（31）が冷静に枠内に収めた。両チーム攻防が続いた中での貴重な先制点をあげたメキシコ。会場は大歓声に包まれた。さらに、後半42分韓国のFWチョ・ギュソン（28）が左からのクロスを頭で合わせシュートしたが、メキシコGKラウール・ランヘル（26）が好セーブで阻んだ。ランヘルは“次世代の守護神”として評価されている。長いホイッスルが吹かれ試合終了。貴重な1点を守り切ったメキシコが90分間の戦いを制した。

この試合の前に行われたグループAの南アフリカ対チェコの試合は1点ずつ得点しドロー決着で互いに勝ち点1。両チームとも初戦で敗れているため、これによりメキシコが首位で決勝トーナメント進出を決めた。今大会32強入り第1号となった。試合終了後、サポーターは大歓声で祝福した。

開幕戦の南アフリカとの1戦で合計3人の退場者を出すなど異例の試合展開を繰り広げたメキシコ。“守備の要”DFセサル・モンテス（29）がレッドカードを受け退場。出場停止処分となったが、主力のセンターバックを欠く中でも守り切った。

【グループA】

1 メキシコ 勝ち点6

2 韓国 勝ち点3

3 チェコ 勝ち点1

4 南アフリカ 勝ち点1