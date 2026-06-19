「信じられない」「最高の日だ」開催国カナダが打ち立てた金字塔に母国熱狂！「英雄的な勝利だ」【W杯】
現地６月18日、北中米ワールドカップのグループB第２戦で、開催国カナダがカタールと対戦した。
立ち上がりから積極的に攻撃を仕掛けたカナダは16分に先制すると、29分にはジョナサン・デイビッドが追加点を奪取。33分に相手が退場者を出して数的優位になると、45＋３分にもJ・デイビッドがゴールを奪い、前半だけで３点差とする。
迎えた後半、51分にアクシデントが発生。アシム・マディボのタックルを受けたイスマエル・コネの左足があらぬ方向に曲がってしまい、負傷交代。このプレーでマディボはレッドカードを受けて退場となった。
64分には、そのコネに代わって途中出場したネイサン＝ディラン・サリバが直接FKを突き刺した。攻撃の手を緩めないカナダは75分に相手のオウンゴールで加点すれば、後半アディショナルタイムにはJ・デイビッドがハットトリック達成となる得点をマーク。６―０で大勝した。
今大会が３回目の出場となったカナダはこれが記念すべきW杯初勝利。打ち立てた金字塔に母国ファンから「最高の日だ」「歴史を作りに行こう」「コネのために次も勝利を」「本当に誇りに思う」「素晴らしいパフォーマンス」「信じられない。よくやった！」といった歓喜の声があがっている。
またカナダメディア『CBC』は、「ワールドカップ史上初の歴史的な一勝を飾った。英雄的な勝利だ」と伝えている。
24日にはスイスと激突。連勝を飾れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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立ち上がりから積極的に攻撃を仕掛けたカナダは16分に先制すると、29分にはジョナサン・デイビッドが追加点を奪取。33分に相手が退場者を出して数的優位になると、45＋３分にもJ・デイビッドがゴールを奪い、前半だけで３点差とする。
迎えた後半、51分にアクシデントが発生。アシム・マディボのタックルを受けたイスマエル・コネの左足があらぬ方向に曲がってしまい、負傷交代。このプレーでマディボはレッドカードを受けて退場となった。
今大会が３回目の出場となったカナダはこれが記念すべきW杯初勝利。打ち立てた金字塔に母国ファンから「最高の日だ」「歴史を作りに行こう」「コネのために次も勝利を」「本当に誇りに思う」「素晴らしいパフォーマンス」「信じられない。よくやった！」といった歓喜の声があがっている。
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