女子プロが好きな「おにぎり」は何？ 政田夢乃の梅干し、小林光希の鮭から、稲見萌寧、入谷響の手作り派まで、こだわりもいろいろ…
日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。「6月18日はおにぎりの日」ということで、「ニチレイレディス」に参戦する選手たちに「好きなおにぎり」を質問する動画を投稿した。
【動画】甘めの梅干し、海苔は巻かない、味付けはふりかけ！ 女子プロがおにぎりへのこだわりを熱弁！
「ラウンド中の栄養補給としてもおなじみのおにぎり」だが、その最もポピュラーな具材である梅干しが好きと答えたのは政田夢乃だ。佐藤心結は「中はちょっと甘めの梅干し、外をシソで巻いたのが大好きです」とこだわりを見せた。小林光希の好きな具材は鮭。「柔らかめのご飯に味海苔を巻いたのが好き」とのこと。菅楓華は明太子、吉田鈴は鶏五目、澁澤莉絵留は海苔で巻いていない高菜、菅沼菜々と荒木優奈は焼きおにぎりと回答。ちょっと変わり種は、伊藤愛華の「すき焼き味のふりかけ」だった。手作り派の入谷響は「（わかめご飯の）わかめが多いところを選んで握ります」。稲見萌寧も「自分で作るならスパム」。高橋しずくは「母がいつも試合に持たせてくれる」という梅昆布が大好きと笑顔を見せた。青木瀬令奈は「コンビニで買うならシーチキン、居酒屋さんとかで作ってもらえるなら梅おかかを頼みます」。倉林紅は「朝、コンビニで買う時はおこわ。炊き込みご飯系を必ず選びます」と答えていた。この投稿のコメント欄ではファンたちも「シンプルに、塩おにぎり」「ツナマヨの1択」「ゆかりおにぎりが好きです！」「ベーコン巻き間違い無し」と自分の好みを明かしていた。さて、皆さんの好きなおにぎりは？
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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