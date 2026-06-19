鹿島が27歳ブラジル人MFを完全移籍で獲得！ 清水でJ１百年構想リーグ18試合に出場「偉大なクラブに加入できたことをうれしく思います」
鹿島アントラーズは６月19日、マテウス・ブエノが清水エスパルスから完全移籍で加入すると発表した。
現在27歳のブラジル人MFは、これまで母国のコリチーバFCやポルトガルのジウ・ヴィセンテでプレーし、2025年１月にブラジルのグアラニFCから清水に完全移籍。昨季は公式戦38試合で１ゴールをマーク。J１百年構想リーグでは18試合で１得点を記録していた。
Ｍ・ブエノは鹿島の公式サイトを通じて、以下のとおりコメントした。
「鹿島アントラーズに関わるすべての皆さん、初めまして。マテウス ブエノです。アントラーズという偉大なクラブに加入できたことをうれしく思います。常にタイトルを目ざしているチームで、１つでも多くのタイトル獲得に貢献したいです。アウェーチームとしてメルカリスタジアムに乗り込んだとき、その雰囲気にとても興奮したことを覚えていますし、今度はアントラーズサポーターの応援を背に戦えることが今から楽しみです。タイトルを獲るためには、皆さんのサポートが必要になるので、応援よろしくお願いします！」
また、清水の公式サイトでは「エスパルスサポーターの皆様、こんにちは。このようなご報告をするのは大変心苦しいのですが、このたび移籍することとなりました」と報告。次のように続けた。
「エスパルスで過ごした１年６か月という期間は、決して長くはありませんでしたが、私にとってかけがえのない時間でした。ここまで支えてくださったクラブ関係者の皆様、選手・スタッフの皆様、そして何よりエスパルスサポーターの皆様には、感謝の気持ちしかありません。在籍中はたくさんの応援や温かいメッセージをいただき、本当にありがとうございました。皆様の支えがあったからこそ、日々前向きに取り組むことができました。
私のサッカー人生を振り返っても、この１年６か月はピッチ内外を通じて最も成長し、活躍することができた特別な時間だったと感じています。そして、これほど多くのサポーターの皆様に愛していただけた経験も、私にとって大きな財産です。そのすべてに、心から感謝しています。この場をお借りして移籍のご報告をさせていただきますが、これは『さよなら』ではありません。またどこかでお会いできる日を願い、『またね』という言葉として受け取っていただけたら嬉しいです。これからは少し離れた場所からにはなりますが、エスパルスと皆様のことを応援しています。本当にありがとうございました」
強力な新戦力を加え、鹿島は新シーズンに臨む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現在27歳のブラジル人MFは、これまで母国のコリチーバFCやポルトガルのジウ・ヴィセンテでプレーし、2025年１月にブラジルのグアラニFCから清水に完全移籍。昨季は公式戦38試合で１ゴールをマーク。J１百年構想リーグでは18試合で１得点を記録していた。
Ｍ・ブエノは鹿島の公式サイトを通じて、以下のとおりコメントした。
また、清水の公式サイトでは「エスパルスサポーターの皆様、こんにちは。このようなご報告をするのは大変心苦しいのですが、このたび移籍することとなりました」と報告。次のように続けた。
「エスパルスで過ごした１年６か月という期間は、決して長くはありませんでしたが、私にとってかけがえのない時間でした。ここまで支えてくださったクラブ関係者の皆様、選手・スタッフの皆様、そして何よりエスパルスサポーターの皆様には、感謝の気持ちしかありません。在籍中はたくさんの応援や温かいメッセージをいただき、本当にありがとうございました。皆様の支えがあったからこそ、日々前向きに取り組むことができました。
私のサッカー人生を振り返っても、この１年６か月はピッチ内外を通じて最も成長し、活躍することができた特別な時間だったと感じています。そして、これほど多くのサポーターの皆様に愛していただけた経験も、私にとって大きな財産です。そのすべてに、心から感謝しています。この場をお借りして移籍のご報告をさせていただきますが、これは『さよなら』ではありません。またどこかでお会いできる日を願い、『またね』という言葉として受け取っていただけたら嬉しいです。これからは少し離れた場所からにはなりますが、エスパルスと皆様のことを応援しています。本当にありがとうございました」
強力な新戦力を加え、鹿島は新シーズンに臨む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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