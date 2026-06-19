北中米ワールドカップ

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）でオランダとの初戦を劇的なドローで終えた日本代表は、メキシコ・モンテレイに移動し、20日（日本時間21日）にチュニジアとの第2戦を迎える。日本代表の公式Xは練習風景を公開。その中で見られた27歳DFの痛々しい手術痕に反響が集まっている。

チュニジア戦を3日後に控える18日（同19日）、日本代表公式Xは練習中の一コマを写した写真を公開した。中村敬斗や伊藤洋輝らが練習に励む様子が収められている中、DF冨安健洋がフットワーク練習を行う姿もあった。

ファンが注目したのはその右膝。度重なる膝の怪我に悩まされてきた冨安は昨年2月に右膝を手術。過去にも手術を行っており、メスを入れた痕が生々しく残っている。

同7月にはイングランド1部アーセナルを双方合意のもとで退団。無所属のままリハビリを続けると、同12月にアヤックスと契約を結び、今年2月に実戦に復帰した。5月には約2年ぶりに代表復帰を果たし、W杯メンバーにも滑り込んだ。オランダ戦では1-2で迎えた後半30分から出場すると、土壇場で同点に追いついたチームを攻守両面で支えている。

27歳の苦労の痕に、X上のファンからは「メスの跡が痛々しい！でもダイナミックなプレー、攻撃参加、めちゃくちゃ楽しみにしてます！」「膝の手術跡も、この手術がトミをここに返してくれたのかと思うと、ありがとうって気持ちになる」「トミーのヒザが痛々しい…」「膝の周りの手術痕？みたいな跡凄いね いっぱい苦労してきたから何とか報われてほしい」といったエールが送られていた。



（THE ANSWER編集部）