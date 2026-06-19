【府中牝馬Ｓ・枠順確定】舞台ベストのニシノティアモは４枠８番 菊沢父子で重賞連勝狙うコガネノソラは６枠１２番
◆第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル）＝６月１９日、枠順確定
ヴィクトリアマイル６着のニシノティアモ（牝５歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ドゥラメンテ）は、陣営がベストとジャッジする舞台で４枠８番から重賞２勝目を目指す。
前走の福島牝馬Ｓに続く、菊沢父子での重賞連勝を狙うコガネノソラ（牝５歳、美浦・菊沢隆徳厩舎、父ゴールドシップ）は６枠１２番、安田記念をシックスペンスで制すなど厩舎に勢いがあるヴァルキリーバース（牝４歳、美浦・田中博康厩舎、父エピファネイア）は３枠６番から勝機をうかがう。
決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）マカナ 牝４ ５０ 松岡 正海
（２）ウイントワイライト 牝４ ５３ 横山 典弘
（３）ブラウンラチェット 牝４ ５４ 丸山 元気
（４）ミアネーロ 牝５ ５５ 大野 拓弥
（５）エストゥペンダ 牝４ ５４ 荻野 極
（６）ヴァルキリーバース 牝４ ５５・５ クリストフ・ルメール
（７）セキトバイースト 牝５ ５６ 浜中 俊
（８）ニシノティアモ 牝５ ５６ 津村 明秀
（９）テリオスララ 牝４ ５４ フランシスコ・ゴンサルベス
（１０）ホールネス 牝６ ５５ 三浦 皇成
（１１）テレサ 牝４ ５５ 戸崎 圭太
（１２）コガネノソラ 牝５ ５６・５ 菊沢 一樹
（１３）ビップデイジー 牝４ ５４ 西村 淳也
（１４）パラディレーヌ 牝４ ５６ 原 優介
（１５）ルージュソリテール 牝４ ５５ 西塚 洸二
（１６）セントメモリーズ 牝５ ５２ 木幡 巧也