「全米オープン」第1Rは日没順延 久常涼は暫定18位 松山英樹は暫定29位
＜全米オープン 初日◇18日◇シネコック・ヒルズGC（ニューヨーク州）◇7440ヤード・パー70＞海外メジャー第3戦の「全米オープン」の初日は、スタート直後に濃霧による2時間の中断があった影響で、現地時間午後8時25分に日没サスペンデットとなった。一部の選手が第1ラウンドを残した。
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日本勢5人中3人がホールアウトできなかったが現状の日本勢最上位は大会初出場の久常涼。16ホールを終えて2バーディ・2ボギーのイーブンパーで・暫定18位タイにつけている。 メジャー2勝目を狙う松山英樹は、15ホールを終えて1オーバー・暫定29位タイ。16番パー5の1.5メートルほどのパーパットから再開する。 佐藤大平は14ホールを終えて3オーバー・暫定72位タイとなっている。 風の影響を大きく受けた午前組の大西魁斗は7オーバー・暫定133位タイ、大岩龍一は8オーバー・143位タイで第1ラウンドを終えている。 16ホールを終えて6アンダーのウィンダム・クラーク（米国）が暫定首位。 ホールアウトした選手ではアマチュアのライダー・コーワン、サム・スティーブンス、マックス・マクグリービーの3人の米国勢が2アンダー・暫定2位で最上位となっている。 ローリー・マキロイ（北アイルランド）は1アンダー・暫定9位タイ、キャリアグランドスラムがかかるスコッティ・シェフラー（米国）は2オーバー・暫定49位タイで第1ラウンドを終えている。 第1ラウンドの残りは、現地時間19日午前6時35分に再開される。 賞金総額は、前年より100万ドル増額されて2250万ドル（約36億1400万円）。優勝者は450万ドル（約7億2280万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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