今季の王者ニックスのブランソンとハートがMLBヤンキースのホームで始球式に登場

6月18日（現地時間17日、日付は以下同）。MLBニューヨーク・ヤンキースが、ホームのヤンキー・スタジアムでシカゴ・ホワイトソックスと対戦。その試合の始球式へ、2人のNBAチャンピオンが登場した。

14日の「NBAファイナル2026」第5戦を94－90で制し、サンアントニオ・スパーズを4勝1敗で下したことで、ニューヨーク・ニックスは1973年以来53年ぶりに王座を獲得。

そのチームでトップスコアラーを務めてファイナルMVPに輝いたジェイレン・ブランソン、先発の一角として攻防両面でチームを支えたジョシュ・ハートの2選手が、会場でニックスのリーグ制覇までのハイライト映像が映し出される中、マウンドに登場したことでスタンディングオベーションと大歓声に包まれた。

ヤンキースのピンストライプのユニフォームを着用したブランソンとハートは、試合前にヤンキースの選手たちへ投球。ヤンキースのアーロン・ブーン監督は、今シーズンのニックス優勝をこう称えていた。

「彼らの快進撃は魅力的で、チームとして数年間一緒にプレーしてきたこと、そして53年ぶりの優勝という背景を考えると、素晴らしいストーリーであり、ファンは彼らが頂点を目指して階段を駆け上がっていく過程で、多くの選手を知るようになりました。NBAの歴史に残るチームの1つとして、今後も語り継がれることでしょう」

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