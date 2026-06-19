【ひらがなクイズ】わかったらスッキリ！ お正月にまつわる空欄の2文字、あなたは見抜ける？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、履物のパーツや神々しい自然現象など、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
く□□も
は□□ので
は□□がん
ヒント：スニーカーなどの履き口を縛るための細長いパーツ。元旦の早朝に東の空に見える自然の光景。そして、亡くなってから最初に迎える、春や秋のお墓参りの季節を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つひ」を入れると、次のようになります。
くつひも（靴ひも）
はつひので（初日の出）
はつひがん（初彼岸）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、靴を正しく履くための付属品から、新しい年を象徴する天体現象、さらには亡き人を思い出し家族が集う伝統行事までを網羅しました。言葉の奥深さを見つめ直すきっかけになったでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、履物のパーツや神々しい自然現象など、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
く□□も
は□□ので
は□□がん
ヒント：スニーカーなどの履き口を縛るための細長いパーツ。元旦の早朝に東の空に見える自然の光景。そして、亡くなってから最初に迎える、春や秋のお墓参りの季節を思い浮かべてみてください。
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正解：つひ正解は「つひ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つひ」を入れると、次のようになります。
くつひも（靴ひも）
はつひので（初日の出）
はつひがん（初彼岸）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、靴を正しく履くための付属品から、新しい年を象徴する天体現象、さらには亡き人を思い出し家族が集う伝統行事までを網羅しました。言葉の奥深さを見つめ直すきっかけになったでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)