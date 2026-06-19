オールスターは7月15日にフィラデルフィアで開催予定

メジャーリーグ機構は18日（日本時間19日）までに公式ショップを更新し、今年7月14日（同15日）に開催されるオールスターの各球団の特別仕様のキャップを発表している。ドジャースの“豪華仕様”にLAメディアも注目している。

今年のオールスターは米国が建国250周年を迎えることもあり、フィリーズ本拠地のフィラデルフィアで開催される。ニューエラの商品説明によると、ドジャースのキャップは「そのすべてを捉えている」。

内側には独立宣言書をモチーフにしたクラシカルなグラフィックがあしらわれ、開催都市フィラデルフィアと、国家の生誕250周年を称える特別な仕上がりとなっている。そして外側にも注目。お馴染みのドジャースの刺繍ロゴは、華やかなゴールドで縁取られ、クラウン（帽体）の周囲には、同系色の都市名ワードマークと星のモチーフが、さりげない立体的なエンボス加工で配置。「クリーンで統一された見た目を維持する控えめな立体的ディテール」になっている。

地元メディア「ESPNロサンゼルス」などで執筆するエイドリアン・メディーナ氏や、専門メディア「ドジャース・ビート」でも紹介されており、早くもオールスターへの熱気が高まっているようだ。

15日（同16日）にはオールスター1次ラウンドの中間発表が行われ、大谷翔平投手が両リーグ最多となる116万5133票を獲得した。他にも、一塁手部門でフレディ・フリーマン内野手、三塁手部門でマックス・マンシー内野手、外野手部門でアンディ・パヘス外野手がトップに。ウィル・スミス捕手とムーキー・ベッツ内野手、テオスカー・ヘルナンデス外野手も上位に名を連ねている。（Full-Count編集部）