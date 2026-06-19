◆園田競馬６日目（６月１９日）

《小牧 太》

３勝を挙げて９８勝。ディザーヴユー（９Ｒ）で勝利を意識。「距離は１７００メートルが一番合っていると思う」（◎）。ペレストリーナ（６Ｒ）も「この枠はいい」（◎）キングスピカ（１１Ｒ）は「この相手にどこまで戦えるか。楽しみはある」（◎）。アンコロ（１２Ｒ）も「前走ぐらいスタートが決まればここでも」（◎）。

《下原 理》

２勝加算で７４勝。おすすめはケイアイロベージ（１１Ｒ）で「前走は展開が向かなかっただけ。走ると思う」（◎）。ラヴスティンガー（１Ｒ）も「８２０メートル戦でいいところを見せたい」（◎）。キークラシック（５Ｒ）は「堅実に走っている」（○）。エイシンオキクルミ（７Ｒ）も「以前に騎乗した時よりも成長していれば」（○）。モイスチャー（８Ｒ）は「きっかけがほしい」（△）。

《田野 豊三》

２勝を追加し７１勝。ルクスメテオール（１１Ｒ）でメイン制覇を目指す。「乗りやすい馬なので、前、前で運ぶことができれば」（◎）。スマートエクシード（９Ｒ）も「状態はいいので引き続き期待している」（◎）。パイラタナー（５Ｒ）は「昇級戦になるが折り合いさえつけば、もっと走っていい」（◎）。ミニフィーユ（１０Ｒ）も「スタートを決めて、好位を確保できれば」（◎）。ラブユーサクラ（４Ｒ）は「いい位置を取ってひと脚に懸けたい」（○）。マジェンカ（６Ｒ）も「そつなく立ち回れば」（○）。アドーネ（８Ｒ）は「前走は逃げたが、展開次第では控えても」（○）。

《杉浦 健太》

４６勝。スノーデイ（８Ｒ）に手応え。「前走が惜しい競馬。前、前の位置で運びたい」（◎）。ジューンコメット（１０Ｒ）は「いいスピードを持っているので、それを生かしたい」（◎）。メイショウフィガロ（５Ｒ）は「流れに応じてうまく立ち回りたい」（○）。

《笹田 知宏》

２８勝。マットーネロッソ（８Ｒ）に前進を見込む。「惜しいレースが続いている。脚の使いどころひとつで」（◎）。アウローラルミエル（９Ｒ）は「前走は折り合いはついたけど、最後伸びあぐねた。距離が延びてどうか」（○）。デュアルタスク（１０Ｒ）も「安定して走れるようになった。クラスが上がってどこまで戦えるか」（○）。スネークアイズ（１１Ｒ）は「昇級してメンバーが強くなった。いい競馬ができれば、今後が楽しみ」（○）。

《小谷 哲平》

２７勝。アレナトーレ（１Ｒ）に自信。「前走はスタート直後にトモ（後肢）が滑って…。しっかりゲートが決まれば」（◎）。レスプレンドール（６Ｒ）は「最近は逃げの形に持ち込めているので」（○）。ハイライフ（７Ｒ）も「前走は早めに動いたが、今回はじっくり構えて」（○）。スカイピース（８Ｒ）は「前で運べるようになり、少しずつだが前進している」（△）。

《大山 真吾》

２６勝。期待のナリタシン（１１Ｒ）は「展開次第の面はあるが、上がりを伸ばしたい」（◎）。ニッシンゲッポ（１Ｒ）も「休養前ぐらい走れば」（◎）。シアワセノクツ（２Ｒ）は「具合の良さを生かすことができれば」（○）。サクセスカノン（４Ｒ）も「叩き２走目で上積みが見込める」（○）。

《土方 颯太》

１９勝。ブロンドエール（３Ｒ）に好感触。「能検の動きはよかった」（◎）。ラブラブフォー（１２Ｒ）も「楽にハナを切る展開になれば」（◎）。

《新庄 海誠》

１７勝。ウィンザーロア（１０Ｒ）で一発を狙う。「間隔は空いたが、乗り込み十分。最後に脚を使ってくれたら」（○）。メイショウコウラン（１Ｒ）も「距離は短くなるが、前走ハナを切ったことで、馬が前向きな気持ちになれば」（○）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触