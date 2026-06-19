300円でゲットできる！ 2026年6月発売、懐かしの「コロコロコミック ぎゃぐチャーム」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「コロコロコミック ぎゃぐチャーム」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「コロコロコミック ぎゃぐチャーム」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。
コロコロコミック ぎゃぐチャーム
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全5種
・でんぢゃらすじーさん邪
・100％パスカル先生
・ケシカスくん
・ペンギンの問題
・ド根性小学生ボン・ビー太※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「コロコロコミック ぎゃぐチャーム」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「コロコロコミック ぎゃぐチャーム」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。
懐かしのコミックスをミニチュアサイズで再現！月刊コロコロコミックで大人気を博した懐かしのギャグ漫画たちが、ミニチュアサイズのチャームになって登場です。当時のコミックスのデザインがそのまま再現されており、かつての読者にとってはたまらない仕上がりとなっています。全種類にボールチェーンが付属しているため、カバンやポーチなどに付けて手軽に持ち運ぶことが可能です。手のひらサイズでコロコロコミックの思い出をいつでも持ち歩ける、ファン必見のアイテムとなっています。
詳細情報▼商品名
コロコロコミック ぎゃぐチャーム
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全5種
・でんぢゃらすじーさん邪
・100％パスカル先生
・ケシカスくん
・ペンギンの問題
・ド根性小学生ボン・ビー太※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)