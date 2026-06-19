“軽トラ女子”グラビアアイドル・三田悠貴（28）が19日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ・ドライブ姿を披露した。

「TVerにて #道との遭遇 全国放送中 今週の #軽トラ女子 四国一周旅 は徳島県へ お芋づくしの道の駅を満喫しました」と報告し、白のミニスカートに黒の半袖ニット姿で軽トラを運転している写真などをアップ。

「何気なく発した擬音語がまさかニュースになるくらいの反響に…ぜひご覧ください」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「めちゃくちゃ可愛い」「隣に乗りたい」「かわいすぎるだろ」「むぎゅって抱きしめちゃいたい…」「可愛いすぎる」「良い笑顔」などの声が寄せられている。

三田は、岐阜県揖斐川町出身。短大卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務、その後、上京し、2023年に「週刊ヤングジャンプ」でグラビアデビュー。

実家で祖父のお下がりの軽トラを運転している動画がバズり、“軽トラ女子”として話題に。CBCテレビのバラエティー番組「道との遭遇」で軽トラを運転して旅をする「軽トラ女子下道旅」シリーズを担当。

身長1メートル56、スリーサイズはB96（G）・W59・H88。血液型A。趣味はドライブ、銭湯巡り、焼き肉巡り、料理。特技は運転（マニュアル、縦列駐車）、独り語り。