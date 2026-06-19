東京ヤクルトスワローズの元監督・真中満が、全国各地の球場や周辺施設を訪れ、その魅力を発信するスポーツライブ＋の人気番組「真中満が行く！」。

今回は、千葉ロッテマリーンズの本拠地・ZOZOマリンスタジアムを舞台に、今江敏晃とともにロケを敢行した。

ZOZOマリンスタジアムの前で撮影をする真中満と今江敏晃

番組では、今江氏がプレーした思い出の場所を訪ねるほか、逆シングルの実演、M☆Splash!!メンバーとのダンス、さらには現役選手へのインタビューなど、盛りだくさんの内容で球場の魅力を紹介する。

収録後のインタビューでは、ロケ現場の空気感に加え、今季のマリーンズの展望についても語ってもらった。

――「真中満が行く！」のロケで、久しぶりにZOZOマリンスタジアムを訪れたとのことですが、収録の感想はいかがでしたか？

「今日は今江さんと一緒に回って、昔の話などもしながら、非常に楽しくロケができたと思います」

――ロケで一番印象に残っているところを教えてください

「西川選手や益田選手にインタビューできたのですが、特に2年目の西川選手の誠実さというか、野球だけではない一面を見ることができたので、よかったなと思います」

――今江敏晃さんとはニュース番組などで共演されていますが、このようなロケは初めてだったそうですね。ご一緒した感想はいかがでしたか？

「普段からいろいろな仕事でご一緒することがあり、そのときも今江さんはとても面白くて楽しい方なので、このロケもきっと楽しくなるだろうと思っていました。本当に楽しい、いいロケができたのではないかと思います」

――番組では今江さんとのファッションバトルもあったそうですが、いかがでしたか？

「詳しくはオンエアでというところなのですが、今江さんのセンスもなかなか良かったので、いい勝負になったと思います。ぜひ本編で楽しみにしていただければと思います」

――今江さんと一緒にM☆Splash!!とのダンスにも挑戦されていましたが、いかがでしたか？

「今江さんが小さい頃から知っているYUKIさんが、幼い頃からM☆Splash!!を目指し、今も現役で頑張っている姿を見て、野球選手という仕事には夢があるなあと、改めて思う瞬間もありました」

――今江さんによる逆シングルの実演もありました。真中さんから見て、今江さんの守備にはどのようなイメージがありますか？

「堅実な守備で、速い打球なども素早くさばいていたイメージが僕にも残っています。若干衰えてはいると思うのですが、それを彷彿とさせる動きを見ることができて、いいものを見させてもらったなと思います」

――今年の千葉ロッテマリーンズについて、チーム全体の印象はいかがですか？

「若い選手が出てきていますし、そうした中で、ここのところ上位ではないものの、いい戦い方をしているなという印象があります。今は横山選手がクローザーとして頑張っていますが、本当にいろいろな楽しみな投手が出てきているなという印象ですね」

――最後に、放送を楽しみにしている視聴者へメッセージをお願いします

「最初から最後まで、今江さんとの絡みは面白くなったと思いますので、ぜひご覧いただければと思います」

文＝HOMINIS編集部

放送情報

真中満が行く！〜今江敏晃×千葉ロッテマリーンズ篇〜〜

放送日時：2026年6月28(日)10:00〜ほか

チャンネル：スポーツライブ＋

※スポーツライブ＋が映る環境であれば、契約不要・無料でご視聴いただけます

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

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