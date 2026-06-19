【W杯2026】水卜麻美アナ、サッカー企画動画に登場 “トラップチャレンジ”に「水卜の1ミリだ」「ダイナミックな胸トラ」と反響
日本テレビの水卜麻美アナウンサー（39）が17日、同局公式インスタグラム「日テレサッカー」に登場し、「ボールトラップ止めチャレンジ」に挑戦した動画が反響を集めている。
【写真】「動きがかわいい！」“トラップチャレンジ”に挑戦する水卜麻美
投稿では、「目指せ！3連続成功！」というテロップとともに、水卜アナが白い枠内でサッカーボールのトラップに挑戦する様子を公開。真剣な表情でボールをコントロールする姿が映し出され、普段の情報番組で見せる柔らかな雰囲気とは異なる一面をのぞかせた。
動画では、FIFAワールドカップ2026の中継情報もあわせて告知。「すべての夢を、ゴールにつなげ」をキャッチコピーに、第2戦・チュニジア戦を含む15試合を日本テレビ系で生中継すると発表している。
この投稿に「かわいすぎる」「動きが可愛い」「別のスポーツに見えた笑!!けど、素敵です」「なんか面白い さすが！！」「サッカーならね、旦那様にしっかりと習わないとね」「すげー！さすが持ってますね！水卜の1ミリだ」「水卜アナによるダイナミックな胸トラ」などのコメントが寄せられている。
【写真】「動きがかわいい！」“トラップチャレンジ”に挑戦する水卜麻美
投稿では、「目指せ！3連続成功！」というテロップとともに、水卜アナが白い枠内でサッカーボールのトラップに挑戦する様子を公開。真剣な表情でボールをコントロールする姿が映し出され、普段の情報番組で見せる柔らかな雰囲気とは異なる一面をのぞかせた。
この投稿に「かわいすぎる」「動きが可愛い」「別のスポーツに見えた笑!!けど、素敵です」「なんか面白い さすが！！」「サッカーならね、旦那様にしっかりと習わないとね」「すげー！さすが持ってますね！水卜の1ミリだ」「水卜アナによるダイナミックな胸トラ」などのコメントが寄せられている。