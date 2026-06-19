１８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６１円３８銭前後と前日と比べて７０銭強のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円９１銭前後と同１５銭程度のユーロ高・円安だった。



１７日まで開かれた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果を受けて年内の米利上げ観測が高まっている一方、日銀による早期の追加利上げ思惑が後退していることで、日米金利差の拡大を意識したドル買い・円売りが優勢だった。この日に発表された６月のフィラデルフィア連銀製造業景気指数や前週分の米新規失業保険申請件数はほぼ予想通りで、相場の反応は限定的だったものの米金利の先高観から断続的にドル買いが流入。ドル円相場は節目の１６１円００銭を突破すると上げに弾みがつき、一時１６１円８１銭と２４年７月以来１年１１カ月ぶりの水準をつけた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１４５８ドル前後と前日と比べて０．００４０ドル強のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS