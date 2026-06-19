日経225先物テクニカルポイント（19日夜間取引終了時点）
19日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比760円高の7万2000円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
75299.66円 ボリンジャーバンド3σ
72137.77円 ボリンジャーバンド2σ
72000.00円 19日夜間取引終値
71053.49円 18日日経平均株価現物終値
70412.00円 5日移動平均
68975.89円 ボリンジャーバンド1σ
67285.00円 一目均衡表・転換線
65814.00円 25日移動平均
65780.00円 一目均衡表・基準線
62652.11円 ボリンジャーバンド-1σ
59800.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
59714.80円 75日移動平均
59490.23円 ボリンジャーバンド2σ
57145.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
56328.34円 ボリンジャーバンド3σ
53600.00円 200日移動平均
株探ニュース
75299.66円 ボリンジャーバンド3σ
72137.77円 ボリンジャーバンド2σ
72000.00円 19日夜間取引終値
71053.49円 18日日経平均株価現物終値
70412.00円 5日移動平均
68975.89円 ボリンジャーバンド1σ
67285.00円 一目均衡表・転換線
65814.00円 25日移動平均
65780.00円 一目均衡表・基準線
62652.11円 ボリンジャーバンド-1σ
59800.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
59714.80円 75日移動平均
59490.23円 ボリンジャーバンド2σ
57145.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
56328.34円 ボリンジャーバンド3σ
53600.00円 200日移動平均
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