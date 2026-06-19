　19日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比760円高の7万2000円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

75299.66円　　ボリンジャーバンド3σ
72137.77円　　ボリンジャーバンド2σ
72000.00円　　19日夜間取引終値
71053.49円　　18日日経平均株価現物終値
70412.00円　　5日移動平均
68975.89円　　ボリンジャーバンド1σ
67285.00円　　一目均衡表・転換線
65814.00円　　25日移動平均
65780.00円　　一目均衡表・基準線
62652.11円　　ボリンジャーバンド-1σ
59800.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
59714.80円　　75日移動平均
59490.23円　　ボリンジャーバンド2σ
57145.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
56328.34円　　ボリンジャーバンド3σ
53600.00円　　200日移動平均

株探ニュース