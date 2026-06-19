19日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比26ポイント安の691ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



910.80ポイント ボリンジャーバンド3σ

863.78ポイント ボリンジャーバンド2σ

816.75ポイント ボリンジャーバンド1σ

780.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

769.72ポイント 25日移動平均

766.91ポイント 75日移動平均

764.00ポイント 一目均衡表・基準線

753.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

737.88ポイント 200日移動平均

722.69ポイント ボリンジャーバンド-1σ

720.00ポイント 一目均衡表・転換線

715.81ポイント 18日東証グロース市場250指数現物終値

710.40ポイント 5日移動平均

691.00ポイント 19日夜間取引終値

675.66ポイント ボリンジャーバンド2σ

628.64ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース