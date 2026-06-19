グロース先物テクニカルポイント（19日夜間取引終了時点）
19日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比26ポイント安の691ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
910.80ポイント ボリンジャーバンド3σ
863.78ポイント ボリンジャーバンド2σ
816.75ポイント ボリンジャーバンド1σ
780.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
769.72ポイント 25日移動平均
766.91ポイント 75日移動平均
764.00ポイント 一目均衡表・基準線
753.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
737.88ポイント 200日移動平均
722.69ポイント ボリンジャーバンド-1σ
720.00ポイント 一目均衡表・転換線
715.81ポイント 18日東証グロース市場250指数現物終値
710.40ポイント 5日移動平均
691.00ポイント 19日夜間取引終値
675.66ポイント ボリンジャーバンド2σ
628.64ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
910.80ポイント ボリンジャーバンド3σ
863.78ポイント ボリンジャーバンド2σ
816.75ポイント ボリンジャーバンド1σ
780.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
769.72ポイント 25日移動平均
766.91ポイント 75日移動平均
764.00ポイント 一目均衡表・基準線
753.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
737.88ポイント 200日移動平均
722.69ポイント ボリンジャーバンド-1σ
720.00ポイント 一目均衡表・転換線
715.81ポイント 18日東証グロース市場250指数現物終値
710.40ポイント 5日移動平均
691.00ポイント 19日夜間取引終値
675.66ポイント ボリンジャーバンド2σ
628.64ポイント ボリンジャーバンド3σ
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