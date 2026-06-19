　19日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比26ポイント安の691ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

910.80ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
863.78ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
816.75ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
780.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
769.72ポイント　　25日移動平均
766.91ポイント　　75日移動平均
764.00ポイント　　一目均衡表・基準線
753.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
737.88ポイント　　200日移動平均
722.69ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
720.00ポイント　　一目均衡表・転換線
715.81ポイント　　18日東証グロース市場250指数現物終値
710.40ポイント　　5日移動平均
691.00ポイント　　19日夜間取引終値
675.66ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
628.64ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース