グラビアアイドル白木聖菜（25）が19日までに自身のXを更新。「心の内」をSNSで発信することについて真意を記した。

白木は「私が心の内を発信することに対して、人気商売だから賛否両論あると思います」と切り出すと「でも私は、いわゆるキラキラした王道グラビアアイドルを目指しているわけではありません。だからこそ、弱い部分や考え方も含めて受け止めて応援してくれる方々は、私にとって本当に大切な存在です」と明言。「自分を偽ってまで誰かに好かれる必要はあるのかな、と時々考えます」と思いを明かした。

その上で「もちろん、人を傷つけたり常識を欠いた発信はしたくない。でも、人間らしさまで隠してしまう必要はないんじゃないかなと思っています」とまとめた。

フォロワーからはエールや心配の声があいついだ。また、白木は4月の投稿で、過去の活動について本意ではなかった部分があったとの趣旨を吐露しており、そのことに触れるリアクションもあった。

白木はその反応に対し「ご心配ありがとうございます」と感謝すると「実はあの投稿は、解離性障害の症状が出ていた時のもので、自分では投稿した記憶がありませんでした。不快な思いをさせてしまった方がいたなら申し訳なく思っています」と告白し謝罪。「いただいた言葉は受け止めて、これからも自分と向き合いながら活動していきます」と結んだ。

白木はバスト103センチ、Iカップの抜群スタイルで24年に芸能活動を開始。一度は引退したが、「ミスモデルプレスグラビアオーディション2025」でグランプリとなり、白木聖菜の名義で活動を再スタートさせている。