一目惚れした女性には、その場でコクったほうがよい理由９パターン
キレイな女性に一目惚れしてしまったとしても、さすがにその場でアタックするのはためらわれるもの。しかし、女性の中には「その場で告白してもらったほうがいいのに…」と考える人もいるようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「一目惚れした女性には、その場でコクったほうがよい理由」をご紹介します。
【１】今はまだピンと来ていないだけで、相手が実はすごくいい男かもしれないから
「まず手を挙げてもらうことで、『この人はどうか』って候補者にカウントできるわけで」（20代女性）というように、のちのち好きになるかもしれない可能性を考えて、早めに申し出てもらいたいと思っているパターンです。告白はエントリーていどに考えて、玉砕覚悟で臨むとよいでしょう。
【２】勢いで来てくれたほうが印象に残りやすいから
「やっぱりインパクトがあるから、相手のことは絶対忘れないと思う」（10代女性）というように、存在が記憶に残りやすいため、そのとき断っても意識してしまうパターンです。自分のことを覚えていてもらえれば、二度目、三度目のアタックでOKが出るかもしれません。
【３】「運命の人」だった場合、せっかくの縁を無駄にしたくないから
「あとから考えたら、私もけっこうタイプかも、ってことがある」（20代女性）というように、お互いにとって「運命の人」だった場合、チャンスを逃したくないパターンです。「後悔したくないから、今日告白しました」とやり切った感を出せば、そのときはフラれても後々効いてくるかもしれません。
【４】面倒な恋の駆け引き抜きで、いきなり付き合えるかもしれないから
「私のこと好きなの？どうなの？っていう状態がいちばんモヤモヤするから嫌」（20代女性）というように、じれったい恋の駆け引きはパスしたいと考えているパターンです。「とりあえず付き合ってダメなら返品してくれてもいいから」とセールスをかけるのもよいかもしれません。
【５】一見チャラい行為だけど、ストレートな気持ちが嬉しいから
「下心を隠して、周りをうろちょろされるより全然いいと思います」（20代女性）というように、直球勝負で来る姿勢に好印象を抱くパターンです。チャラ男を疑われたら「当日にコクるなんて生まれて初めてだから」と念を押したいところです。
【６】そのままズルズルと友達になっても恋愛に繋がりにくいから
「いったん友達になっちゃうと、恋愛スイッチ入るのが難しいから」（20代女性）というように、最初から恋愛対象として見られたほうがその気になれるパターンです。「いきなり彼女になってとは言わないけど、そのつもりで友達づきあいしてほしい」と伝えるとよいでしょう。
【７】「一目惚れされた…!!」と自分の魅力に自信がもてるから
「相手がタイプじゃなくても、告白そのものは素直に嬉しい」（10代女性）というように、一目惚れされたことじたいが自信につながるパターンです。「きっとライバルは多いと思うんですけど…」などと自尊心をくすぐると喜ばれるでしょう。
【８】次いつ会えるかわからないから
「継続的に会える関係ならいいですけど、その場限りなら…」（20代女性）というように、もう二度と会えないかもしれないと考えているパターンです。「ご縁があればまた会える」などと悠長にかまえず、一気に畳みかけてしまいましょう。
【９】ドラマティックな出会いにテンションが上がるから
「ある日突然恋に落ちるなんて…誰しも夢見たことがあると思います」（10代女性）というように、「突然訪れる恋」を待っているパターンです。「なんかビリビリ来た」などと運命を感じさせるような言葉を添えるとよいでしょう。
いずれにせよ、「いきなり告白してきた軽い男」と思われるリスクは付きまとうので、その後の対策もセットで考えたほうがよいかもしれません。（熊山 准）
【１】今はまだピンと来ていないだけで、相手が実はすごくいい男かもしれないから
「まず手を挙げてもらうことで、『この人はどうか』って候補者にカウントできるわけで」（20代女性）というように、のちのち好きになるかもしれない可能性を考えて、早めに申し出てもらいたいと思っているパターンです。告白はエントリーていどに考えて、玉砕覚悟で臨むとよいでしょう。
「やっぱりインパクトがあるから、相手のことは絶対忘れないと思う」（10代女性）というように、存在が記憶に残りやすいため、そのとき断っても意識してしまうパターンです。自分のことを覚えていてもらえれば、二度目、三度目のアタックでOKが出るかもしれません。
【３】「運命の人」だった場合、せっかくの縁を無駄にしたくないから
「あとから考えたら、私もけっこうタイプかも、ってことがある」（20代女性）というように、お互いにとって「運命の人」だった場合、チャンスを逃したくないパターンです。「後悔したくないから、今日告白しました」とやり切った感を出せば、そのときはフラれても後々効いてくるかもしれません。
【４】面倒な恋の駆け引き抜きで、いきなり付き合えるかもしれないから
「私のこと好きなの？どうなの？っていう状態がいちばんモヤモヤするから嫌」（20代女性）というように、じれったい恋の駆け引きはパスしたいと考えているパターンです。「とりあえず付き合ってダメなら返品してくれてもいいから」とセールスをかけるのもよいかもしれません。
【５】一見チャラい行為だけど、ストレートな気持ちが嬉しいから
「下心を隠して、周りをうろちょろされるより全然いいと思います」（20代女性）というように、直球勝負で来る姿勢に好印象を抱くパターンです。チャラ男を疑われたら「当日にコクるなんて生まれて初めてだから」と念を押したいところです。
【６】そのままズルズルと友達になっても恋愛に繋がりにくいから
「いったん友達になっちゃうと、恋愛スイッチ入るのが難しいから」（20代女性）というように、最初から恋愛対象として見られたほうがその気になれるパターンです。「いきなり彼女になってとは言わないけど、そのつもりで友達づきあいしてほしい」と伝えるとよいでしょう。
【７】「一目惚れされた…!!」と自分の魅力に自信がもてるから
「相手がタイプじゃなくても、告白そのものは素直に嬉しい」（10代女性）というように、一目惚れされたことじたいが自信につながるパターンです。「きっとライバルは多いと思うんですけど…」などと自尊心をくすぐると喜ばれるでしょう。
【８】次いつ会えるかわからないから
「継続的に会える関係ならいいですけど、その場限りなら…」（20代女性）というように、もう二度と会えないかもしれないと考えているパターンです。「ご縁があればまた会える」などと悠長にかまえず、一気に畳みかけてしまいましょう。
【９】ドラマティックな出会いにテンションが上がるから
「ある日突然恋に落ちるなんて…誰しも夢見たことがあると思います」（10代女性）というように、「突然訪れる恋」を待っているパターンです。「なんかビリビリ来た」などと運命を感じさせるような言葉を添えるとよいでしょう。
いずれにせよ、「いきなり告白してきた軽い男」と思われるリスクは付きまとうので、その後の対策もセットで考えたほうがよいかもしれません。（熊山 准）