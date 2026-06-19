3車種で大幅改良を実施

マセラティは、『グラントゥーリズモ』、『グランカブリオ』、『グレカーレ』の各モデルにおいて、よりアグレッシブな新たなデザインを採用した。パワートレインも強化し、出力を高めている。

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デザイン責任者のクラウス・ブッセ氏は、このシャープな外観はサーキット専用車である『MCエクストレーマ』から始まり、『GT2ストラダーレ』、そして『MCプーラ』へと進化してきたと述べた。同氏は新しいデザインを「意図を持ったエレガンス」と表現し、3車種をより低く、よりワイドに見せるために、アグレッシブなフロントデザインを採用したと説明した。



マセラティは主力3車種のデザインとパワートレインを強化した。 マセラティ

グラントゥーリズモとグランカブリオ・トロフェオに搭載されるツインターボ付き3.0L V6エンジンは、最高出力が40ps増の590psとなった。

マセラティのエンジニアリング責任者ダヴィデ・ダネシン氏は、これは5000〜7200rpmの回転域でターボのブースト圧が向上したことによるものであり、そのために「若干の改良」が施されたと述べた。「これにより、エンジンは限界までリニアに回転するため、運転時のスポーティな体験が格段に向上します」とダネシン氏は述べた。

新しいドライブモードを追加

さらに、グラントゥーリズモおよびグランカブリオのエグゾーストシステムを改良し、「ダイナミックな走行時に、より強い一体感をもたらす」ようにしたという。一方、8速オートマティック・トランスミッションも、レスポンスを向上させるために再調整されている。

高回転域での出力向上に加え、グラントゥーリズモとグランカブリオには、荒れた路面用に新しいドライブモード「カントリー」が追加された。このモードでは車高が25mm上がり、ダンパーの硬さとエンジンの出力特性がソフトになる。



マセラティ・グラントゥーリズモ マセラティ

ダネシン氏は、「カントリーモードは、当社の経験とお客様からのフィードバックに基づいて生まれたものです。グラントゥーリズモはその性質上、日常的に便利で実用的なものでなければなりません。わたし達は、マセラティならではのスポーティなドライビング・エクスペリエンスを、日常の世界にも届けたいと考えています」と語った。

フォルゴレの航続距離も向上

EVモデルのグラントゥーリズモ・フォルゴーレとグランカブリオ・フォルゴーレは、出力は向上していないものの、航続距離が従来の450kmから540km以上へと大幅に伸びた。これは主に、高速道路での巡航時など、負荷が低い場合にフロントモーターを切り離すシステムが追加されたためだ。これにより転がり抵抗が低減され、エネルギー消費が抑えられる。

また、車両の電気制御アルゴリズムも更新され、「過酷な条件下における（公式WLTP）航続距離と実走行性能との差を縮小する」とダネシン氏は述べた。



マセラティ・グレカーレ・フォルゴレ マセラティ

グラントゥーリズモとグランカブリオのインテリアも刷新され、ハプティック（触覚）フィードバック機能を備えた金属製ギアセレクタースイッチなど、新しい素材が採用されている。

一方、グレカーレには、最高出力390psのV6エンジンが新たに追加された。既存の4気筒モデル『モデナ』と、530psのV6エンジンを搭載する最上位モデル『トロフェオ』の間に位置づけられる。

これでグレカーレは、グレカーレMHEV（250psまたは300ps）、モデナMHEV（330ps、イタリア市場では250psも設定）390psのV6を搭載する、グレカーレV6、モデナV6、トロフェオV6、フォルゴレの6モデル展開となった。

EVモデルのグレカーレ・フォルゴレの航続距離は、フロントモーターを切り離す機構の採用により、従来の500kmから580kmへと延長されている。