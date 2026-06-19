目線は「水平よりやや下」が正解！ティーショットのコツを解説

ドライバーショットでのミスが多くて、スコアを崩してしまう。そんな悩みをかかえるゴルファーたちに「ドライバーが苦手な人は、３Ｗを多用しましょう！」と、柳橋章徳がアドバイス。

上手な使い方をレッスンする。

落下地点を見てボールを低く打ち出すイメージが大事

飛ばす必要はなし！８割くらいの力感でスイング

３番ウッドでのティーショットは、ドライバーよりもボールを内側に置き、ティーアップを低くします。すると、ドライバーのアドレスよりも自然にややハンドファーストに構える感じになります。

重要なのは目線のとり方です。「高い球を打ちたい」と思うと上空に目線を向けてしまいがちですが、目線が高いとすくい打ちになりやすいので要注意。目線はボールの着地点へ向けて、低く打ち出すイメージでスイングしましょう。ドライバーほど飛ばす必要はありませんから、８割程度の力感で打つのが成功の秘けつです。

短いパー４やフェアウェイが狭いホールでレイアップしたいとき、２００ヤード近くもある長いパー３でも３番ウッドを使うケースもありますが、ドライバーが苦手な人はつねに「３番ウッドで打ったらどうだろう」と考える。すると、コース攻略のためのマネジメント力が上がるので、ティーショットだけでなくゴルフ全体がレベルアップしますよ。

ティーアップは高くしない！

左カカト内側の前よりもボール1～2個ぶん内側にセット。アイアンのようにややハンドファーストに構えよう。

指1本分の太さくらいを目安に低くティーアップ。芝先に浮いているくらいの高さがベストだ。

高すぎると下を潜ってしまう

ティーアップが高すぎるとヘッドがボールの下に入り、テンプラになってしまう。

目線は水平よりもやや下

目 線が高くならないように、水平よりも低い場所を見て構える。

高い球をイメージすると目線が高くなり、すくい打ちのミスを招きやすい。

距離を欲ばらず、8割くらいのスイングで打つ

3番ウッドのティーショットは方向性優先。ドライバーを持たないのだから「飛ばそう」と思ってはいけない。フルショットの8割くらいに抑えて打とう。

いかがでしたか？ 3番ウッドの打ち方をぜひ練習してみてください！

レッスン＝柳橋章徳

●やぎはし・あきのり／1985年生まれ、茨城県出身。中央学院大ゴルフ部を経て、2011年からレッスン活動を開始。K’sアイランドゴルフアカデミーなどで多くのアマチュアをレッスン。

構成＝三代 崇

写真＝相田克己

協力＝木更津ゴルフクラブ