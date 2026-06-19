ネリー・コルダを筆頭に国内外のトップ女子プロが使うシャフトはコレだ！

80グラム台の「Dynamic Gold 85」と「スチールファイバー i80cw」は世界で活躍するトップ女子選手たちが愛用する人気シャフト。両モデルはどんな違いがあり、どんなゴルファーに合うのか。鹿又芳典が試打して徹底解説！

「ダイナミックゴールド」なのに万人向け。

「スチールファイバー」は

女子ツアーで人気！

「ダイナミックゴールド」は、男子プロの定番シャフトですが、同シリーズ最軽量の「Dynamic Gold 85」は女子プロにも人気のシャフト。ダイナミックゴールドは粘りのある元調子という印象が強いですが、「Dynamic Gold 85」は中調子。80ｇ台になっても「ダイナミックゴールド」らしい安定感がありつつ、先端がやわらかいので打球が高く上がる。アイアンの落下角度を大きくしたいタイプに最適です。

両モデルとも80ｇ台と軽量でもシャフトが暴れることなく挙動が安定している。ミドルアイアンでも球が高く上がる

「スチールファイバー i80cw」は、LPGAツアーで大流行しているシャフト。カーボンとスチールを融合した設計になっていて、カーボンの飛距離性能とスチールの安定感を両立しているのが最大の特徴です。カーボンシャフトを使っていて「もう少し安定感がほしい」、スチールシャフトを使っていて「あとちょっと飛ばしたい」というゴルファーにオススメです。

TRUE TEMPER Dynamic Gold 85

山下美夢有が使用している「DG 85」。新合金と製造プロセスの進化で実現した史上最軽量のダイナミックゴールド

【SPEC】●フレックス／R300、S200●長さ／35-38.5インチ●重さ／87g（S200）●中調子●オープン価格（編集部調べ：1本1万230円）

TRUE TEMPER SteelFiber i80cw

カーボンのコアに髪の毛の10分の1の細さのスチール繊維を巻きつけている。世界ランキング1位のネリー・コルダが使用中

【SPEC】●フレックス／R、S●長さ／36.5-40.0インチ●重さ・トルク／85g・2.5-2.9度●中調子●オープン価格（編集部調べ：1本1万3750円）

試打･解説＝鹿又芳典

●かのまた・よしのり／多くのゴルフメディアで活躍する人気クラブコーディネーター。現役ツアープロのクラブ調整やサポートだけでなく、ジュニアゴルファーの育成にも注力している

構成＝野中真一、編集部 写真＝田中宏幸 協力＝ジャパンゴルフスクール、日神グループ 平川CC