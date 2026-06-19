本木雅弘、夫婦の貴重な“2ショット写真”を初公開へ
俳優の本木雅弘が、19日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』（後11：00）に出演する。14年ぶりの登場となる今回は、還暦を迎えた本木の素顔に迫る内容となり、長男・UTAや映画関係者、旧友らの証言から“父としての顔”やストイックな一面が明らかになる。
【写真】長男UTAから“父の素顔”を明かされた本木雅弘
MCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔は、モデル・俳優として活動する長男のUTAを取材。UTAはモデルとしてデビューできた際に本木が見せた反応や、自身が父と同じ芸能の道へ進むことになった時の本木の思いを明かす。周囲が心配するほどの“心配性”な一面など、家族だからこそ知る父親としての姿も語られる。
番組では、妻・内田也哉子の母である樹木希林さんとの関係にも言及。二世帯住宅で暮らしていた当時のエピソードや、内田家の家族写真を撮影した際の思い出なども紹介される。
さらに、現在公開中の映画『黒牢城』で本木とタッグを組んだ黒沢清監督と共演者の坂東龍汰にも取材。初めて黒沢作品に参加した本木が感じた監督の魅力について語る一方、黒沢監督は本木について「撮影現場でいつも“ダメだ…”と言っていた」「理想が120点だから100点でも満足できない人」と表現。その妥協を許さない姿勢を明かしている。
坂東はUTAの友人でもあり、本木から親しみを込めて「ばんどぅー」と呼ばれているという。撮影現場ではカメラ好きの坂東が本木を撮影する場面もあったといい、本木の仕事への向き合い方やストイックな人柄についても証言する。
また、藤ヶ谷は本木が20代の頃から親交のあるカメラマン・中村一弘氏を取材。約30年ぶりに一緒に仕事をすることになった還暦フォトブック『awai 刹那と永遠のまにまに』の制作秘話や、27歳の時に男友達5人で訪れたインド旅行の思い出を振り返る。
その中では、中村氏が入院した際に本木夫妻がお見舞いに訪れた時に撮影された“初々しい貴重な2ショット写真”も初公開。俳優として第一線を走り続けながら、家族や友人との関係を大切にしてきた本木の人柄が浮かび上がる内容となっている。
【写真】長男UTAから“父の素顔”を明かされた本木雅弘
MCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔は、モデル・俳優として活動する長男のUTAを取材。UTAはモデルとしてデビューできた際に本木が見せた反応や、自身が父と同じ芸能の道へ進むことになった時の本木の思いを明かす。周囲が心配するほどの“心配性”な一面など、家族だからこそ知る父親としての姿も語られる。
さらに、現在公開中の映画『黒牢城』で本木とタッグを組んだ黒沢清監督と共演者の坂東龍汰にも取材。初めて黒沢作品に参加した本木が感じた監督の魅力について語る一方、黒沢監督は本木について「撮影現場でいつも“ダメだ…”と言っていた」「理想が120点だから100点でも満足できない人」と表現。その妥協を許さない姿勢を明かしている。
坂東はUTAの友人でもあり、本木から親しみを込めて「ばんどぅー」と呼ばれているという。撮影現場ではカメラ好きの坂東が本木を撮影する場面もあったといい、本木の仕事への向き合い方やストイックな人柄についても証言する。
また、藤ヶ谷は本木が20代の頃から親交のあるカメラマン・中村一弘氏を取材。約30年ぶりに一緒に仕事をすることになった還暦フォトブック『awai 刹那と永遠のまにまに』の制作秘話や、27歳の時に男友達5人で訪れたインド旅行の思い出を振り返る。
その中では、中村氏が入院した際に本木夫妻がお見舞いに訪れた時に撮影された“初々しい貴重な2ショット写真”も初公開。俳優として第一線を走り続けながら、家族や友人との関係を大切にしてきた本木の人柄が浮かび上がる内容となっている。