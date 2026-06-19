アメリカのシカゴで、オバマ元大統領の功績をたたえる記念館のオープニングセレモニーが行われました。

オバマ元大統領の記念館「オバマ・プレジデンシャル・センター」は、大統領時代の資料などを展示する高さ68メートルの博物館のほか、市民向けの庭園などが併設されています。

博物館の入場チケットは、11月末までほぼ完売しているということです。

18日のオープニングセレモニーでは、歌手のスティービー・ワンダーさんやU2のボノさんらがパフォーマンスを行い盛り上げました。

アメリカ オバマ元大統領

「民主主義はもどかしいものだ。時間がかかり、非効率かもしれない。それでも、民主主義がどれほど特別で貴重なものか、それを再認識する場所になってほしいと願っている」

オバマ氏は、オープニングセレモニーで「現在も多くのアメリカ人は怒りや分断ではなく、公平や良識や互いへの敬意を求めている」などと話し、団結を呼びかけました。

記念館をめぐっては、トランプ大統領が今月、「10年後の姿」だとして博物館の上にごみ袋がのったAI画像をSNSに投稿し、揶揄していました。

18日のセレモニーには、バイデン前大統領やクリントン元大統領、ブッシュ元大統領らが出席しましたが、アメリカメディアによると、トランプ大統領は招待されなかったということです。