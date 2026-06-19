祖父“お手製のみこし”に堂々と立つ2歳児、驚異の体幹と気勢をあげる姿に「祭りの英才教育ですね」
家の中ではっぴを着て、おじいちゃんが作ったみこしの上に立つ2歳の男の子。みこしが大好きなため、上手く乗るために練習している様子を収めた動画が、68.6万回再生を超える反響を呼んだ。「祭りの英才教育ですね」「ジジ様の愛を感じます」「バランス感覚が素晴らしい」などと、さまざまなコメントが寄せられた。息子さんがみこしを好きになったきっかけや練習の様子などについて、お母さんに話を聞いた。
【全身カット】体感エグい！祖父お手製みこしの担ぎ棒に立ち気勢をあげる2歳児
◆祖父母のみこしを担ぐ姿に影響を受けた2歳児「YouTubeで各地のみこしを観るようになった」
――動画「ジジに作ってもらったみこしで立つ練習」が話題になりました。みこしは祖父お手製とのことですが、おじいさまは息子さんのみこしへの熱意をどう感じているのでしょうか？
「じじもばばもみこしが好きなため、孫のみこし好きには大喜びです。みこしグッズや祭り用品を見つけては、孫のためにとなんでも買ってくれます」
――そもそも息子さんがみこしに興味をもったきっかけは？
「もともと私の父と母が夏になるとみこしを担いでいました。その姿を見に行くことが、私と旦那の恒例行事となっていました。息子が生まれ、息子も連れて行ったところ、何かひっかかるものがあったようで、夏が終わってからもYouTubeで各地のみこしを観るようになりました」
――息子さんが担ぎ棒の上で上手に立つ姿に、「子どもとは思えない体幹」といった声もありました。どのように練習しているのでしょうか？
「これといった特別な練習方法はなく、動画にあるように、ジジが作ったみこしに立って乗ってをたまにするだけです」
――みこし以外で、息子さんが好きなものや興味があることは？
「パパの影響でバスケットボールが大好きです。あとは、ボウリングも好きで、毎日オモチャで練習したり、動画を観たりしています」
◆「子どもの“好き”を大切にしたい」興味を持ったことは挑戦させてあげたい
――息子さんの性格や普段の様子について教えてください。
「少し人見知りな一面もありますが、慣れると自分からどんどん話しかけにいくタイプです。家ではかなりおしゃべりです。このみこしの掛け声なども、家では動画のような感じですが、実際に祭りに行くと周りの目を気にして恥ずかしくなり、慣れるまでやってくれません（笑）」
――Instagramで動画が話題になっていますが、実際に街などで声を掛けられることもあるのでしょうか？
「この前も祭りを見に行った際に、『Instagramの動画を観た』という方に声を掛けていただいたのですが、恥ずかしさで硬直していました」
――お子さんと生活する中で、大切にしていることは？
「子どもが『好き』と感じる気持ちを大切にしたいと思っているので、興味を持ったことはできるだけ挑戦させて、サポートをしていけるように心がけています。夢中になっているときの表情を見ると、こちらまでうれしくなります」
◆祖父母のみこしを担ぐ姿に影響を受けた2歳児「YouTubeで各地のみこしを観るようになった」
――動画「ジジに作ってもらったみこしで立つ練習」が話題になりました。みこしは祖父お手製とのことですが、おじいさまは息子さんのみこしへの熱意をどう感じているのでしょうか？
「じじもばばもみこしが好きなため、孫のみこし好きには大喜びです。みこしグッズや祭り用品を見つけては、孫のためにとなんでも買ってくれます」
――そもそも息子さんがみこしに興味をもったきっかけは？
「もともと私の父と母が夏になるとみこしを担いでいました。その姿を見に行くことが、私と旦那の恒例行事となっていました。息子が生まれ、息子も連れて行ったところ、何かひっかかるものがあったようで、夏が終わってからもYouTubeで各地のみこしを観るようになりました」
――息子さんが担ぎ棒の上で上手に立つ姿に、「子どもとは思えない体幹」といった声もありました。どのように練習しているのでしょうか？
「これといった特別な練習方法はなく、動画にあるように、ジジが作ったみこしに立って乗ってをたまにするだけです」
――みこし以外で、息子さんが好きなものや興味があることは？
「パパの影響でバスケットボールが大好きです。あとは、ボウリングも好きで、毎日オモチャで練習したり、動画を観たりしています」
◆「子どもの“好き”を大切にしたい」興味を持ったことは挑戦させてあげたい
――息子さんの性格や普段の様子について教えてください。
「少し人見知りな一面もありますが、慣れると自分からどんどん話しかけにいくタイプです。家ではかなりおしゃべりです。このみこしの掛け声なども、家では動画のような感じですが、実際に祭りに行くと周りの目を気にして恥ずかしくなり、慣れるまでやってくれません（笑）」
――Instagramで動画が話題になっていますが、実際に街などで声を掛けられることもあるのでしょうか？
「この前も祭りを見に行った際に、『Instagramの動画を観た』という方に声を掛けていただいたのですが、恥ずかしさで硬直していました」
――お子さんと生活する中で、大切にしていることは？
「子どもが『好き』と感じる気持ちを大切にしたいと思っているので、興味を持ったことはできるだけ挑戦させて、サポートをしていけるように心がけています。夢中になっているときの表情を見ると、こちらまでうれしくなります」