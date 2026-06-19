

ゆりやん

ゆりやんレトリィバァと人気振付師のakaneが18日、千葉・舞浜のシネマイクスピアリで行われた映画「ハイスクール・ミュージカル／ザ・ムービー」リバイバル上映記念 高校生特別上映会にスペシャルゲストとしてサプライズ登場。ゆりやんは、現役高校生と即興のダンスバトルを繰り広げた。

2006年にディズニー・チャンネル・オリジナル・ムービーとして誕生した“青春ミュージカル・ムービー” 『ハイスクール・ミュージカル』の日本初放送から20周年を飾る今年、19日からは『ハイスクール・ミュージカル／ザ・ムービー』の期間限定リバイバル上映がスタート。さらに、8月19日〜23日には、“イースト高校”の生徒になった気分を味わえる、日本のディズニー・チャンネル史上、最大級のイベント「ハイスクール・ミュージカル20周年 ザ・フェスティバル」を開催する。 その皮切りを前にこの日、シリーズを彩る「イースト高校」の学生たちと同世代の“現役高校生”に向けたイベントが行われた。熱気に溢れる中、akaneとゆりやんがサプライズ登場。生徒たちは割れんばかりの大歓声で２人を迎え入れた。

トークを繰り広げる中、「ハイスクール・ミュージカル」シリーズ愛たっぷりのゆりやんによる特別企画「『ハイスクール・ミュージカル』20周年 即興ダンスバトル」が行われた。ゆりやんと戦うのは、日々ダンス部で汗水を流す、昭和学院高等学校ダンス部の三年生、小山さくらさん。シリーズを彩る劇中歌「ハイスクール・ミュージカル」が流れると、情熱というテーマに合わせて、２人がパフォーマンスに挑戦。途中、さくらさんの手が、ゆりやんにぶつかるハプニングが発生するなど、会場が笑いに包まれる場面もあったが、お互いに熱い眼差しで見つめ合いながら、パワフルで、情熱的なダンスを披露した。

もう１人の挑戦者は日本芸術高等学園のアクション部に所属しているという一年生、本田陽登（ひなと）さん。自分らしさをテーマにダンス対決が繰り広げられることに。「みんなスター！」にあわせ、再び学生相手に火花を散らし、白熱のバトルは幕を閉じた。『ハイスクール・ミュージカル／ザ・ムービー』 6月19日(金)より期間限定リバイバル上映！ さらに、「ハイスクール・ミュージカル」シリーズはディズニ・チャンネルで放送・ディズニープラスで配信中配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン

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