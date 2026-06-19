福原遥、涙で「彰」と呼ぶ 『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』最新予告映像＆場面写真解禁
俳優の福原遥が主演する映画『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』（8月7日公開）の最新予告映像と場面写真が、一挙公開された。2023年に公開され興行収入45億円を突破した大ヒット作『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』の続編にして完結編となる本作。予告では、百合（福原）が涙を浮かべながら「彰」と呼ぶ姿が映し出され、時を超えた愛の物語の結末への期待を高めている。
【動画】時を超えてつながる愛が、再び涙を誘う予告映像
原作は、シリーズ累計発行部数180万部を突破した汐見夏衛のベストセラー小説。前作では、現代から1945年にタイムスリップした女子高生・百合と、特攻隊員として生きた彰（水上恒司）の切ない恋模様が描かれ、多くの観客の涙を誘った。
完結編となる今作は、彰との別れから7年後が舞台。彰の夢だった高校教師になった百合だが、その心は今も“あの夏”に取り残されたままだった。そんな中、1945年の夏を共に過ごした千代（倍賞千恵子）と再会。千代から、彰が百合のために遺した一冊の本を託されることになる。
解禁された予告映像は、新城毅彦監督が徹底的にこだわり抜いた、息をのむほど美しいロケーションと、前作のファンが最も待ち望んでいた百合と彰のラブストーリーの完結を予感させる。
「もう会えないあなたと、今を生きたい」と涙する百合。そんな百合の前に現れたのは、臨時的任用教員としてやってきた青年・涼（細田佳央太）。千代や涼、百合を想う優しい人々に背中を押され、百合が走り出し向かう先は…。
福山雅治が歌う主題歌「邂逅（かいこう）」の荘厳なメロディに乗せて加速していく映像のラストでは、走り終えた百合が息を切らせながら振り返り、「彰」と呼ぶ印象的なシーンも収められている。百合と彰の壮大な愛の物語がどのような結末を迎えるのか注目が集まる。
あわせて公開された場面写真では、彰の夢を継ぎ教師となった百合の姿や、赴任してきた涼が空を見上げるカット、百合丘公園で寄り添う百合と涼の姿などを披露された。さらに、若き日の千代（出口夏希）や、年老いた千代（倍賞）が百合に本を手渡す場面、千代の夫となる林吉（井之脇海）の姿も収められており、“時を超えた想い”を感じさせる内容となっている。
原作は、シリーズ累計発行部数180万部を突破した汐見夏衛のベストセラー小説。前作では、現代から1945年にタイムスリップした女子高生・百合と、特攻隊員として生きた彰（水上恒司）の切ない恋模様が描かれ、多くの観客の涙を誘った。
完結編となる今作は、彰との別れから7年後が舞台。彰の夢だった高校教師になった百合だが、その心は今も“あの夏”に取り残されたままだった。そんな中、1945年の夏を共に過ごした千代（倍賞千恵子）と再会。千代から、彰が百合のために遺した一冊の本を託されることになる。
解禁された予告映像は、新城毅彦監督が徹底的にこだわり抜いた、息をのむほど美しいロケーションと、前作のファンが最も待ち望んでいた百合と彰のラブストーリーの完結を予感させる。
「もう会えないあなたと、今を生きたい」と涙する百合。そんな百合の前に現れたのは、臨時的任用教員としてやってきた青年・涼（細田佳央太）。千代や涼、百合を想う優しい人々に背中を押され、百合が走り出し向かう先は…。
福山雅治が歌う主題歌「邂逅（かいこう）」の荘厳なメロディに乗せて加速していく映像のラストでは、走り終えた百合が息を切らせながら振り返り、「彰」と呼ぶ印象的なシーンも収められている。百合と彰の壮大な愛の物語がどのような結末を迎えるのか注目が集まる。
あわせて公開された場面写真では、彰の夢を継ぎ教師となった百合の姿や、赴任してきた涼が空を見上げるカット、百合丘公園で寄り添う百合と涼の姿などを披露された。さらに、若き日の千代（出口夏希）や、年老いた千代（倍賞）が百合に本を手渡す場面、千代の夫となる林吉（井之脇海）の姿も収められており、“時を超えた想い”を感じさせる内容となっている。