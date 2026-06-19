絶妙な隙間も！“コスパ最高女優”チョ・スミン、スイムウェア姿で際立つたっぷりボリューム

女優チョ・スミンが、キュートなスイムウェア姿を披露した。

去る6月17日、チョ・スミンは自身のインスタグラムを更新。

【写真】隙間が！チョ・スミン、スイムウェア姿

キャプションには、英語で「浜辺に行く日も飛行機に乗る日も、ハートチークパックとともに可愛くしっとりと」という文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ベトナム旅行に出かけたチョ・スミンの姿を捉えたものである。彼女は砂浜のベンチに横たわったり、海に浸かって夕焼けを楽しんだりしている。

（写真＝チョ・スミンInstagram）

写真のなかのチョ・スミンは、ピンクに水色のチェック柄が入ったスイムウェアを着用している。彼女の白い肌と愛らしさたっぷりの表情も目を引く。

投稿を目にしたファンからは、「可愛すぎ」「タイプです」「甘い」といった反応が寄せられていた。

なお、チョ・スミンは子役としてデビュー後、10年間活動がなかったが、2020年にドラマ『ペントハウス』シーズン1にて、短い出演時間で大きなインパクトを残したことで、“コスパ最高”女優と称された。

◇チョ・スミン プロフィール

1999年3月5日生まれ。2006年にドラマ『ソウル1945』で子役としてデビュー。子役としてキャリアを積み、ドラマ『透明人間チェ・ジャンス』（2006）に出演した際は、子役とは思えないクオリティの英語力と演技力を披露し、子役としての地位を確立した。2009年から2019年の10年間は作品に出演しておらず、学生時代を過ごす。その後、韓国外国語大学中国言語文化学科に入学し、2019年に芸能界にカムバックした。『ペントハウス』シーズン1（2020）では“衝撃の転落シーン”を演じ、短い出演時間で大きなインパクトを残したことで“コスパ最高”女優と称された。