カナダvsカタール スタメン発表
[6.19 北中米W杯グループリーグ第2節](バンクーバー)
※07:00開始
<出場メンバー>
[カナダ]
先発
GK 16 マキシム クレポー
DF 2 アリスター・ジョンストン
DF 4 リュク・ド・フジュロル
DF 13 デレク・コーネリアス
DF 22 リッチー ラリア
MF 7 ステファン・エウスタキオ
MF 8 イスマエル・コネ
MF 17 テイジョン・ブキャナン
MF 20 アリ アフメド
FW 9 サイル・ラリン
FW 10 ジョナサン・デイビッド
控え
GK 1 デイン セントクレア
GK 18 オーウェン グッドマン
DF 5 ジョエル ウォーターマン
DF 15 モイーズ・ボンビト
DF 19 アルフォンソ・デイビス
MF 6 マシュー ショワニエール
MF 21 ジョナサン オソリオ
MF 23 ニコ シグル
MF 25 ネイサン サリバ
FW 11 リアム ミラー
FW 12 タニ・オルワセイ
FW 14 ジェイコブ シャッフェルバーグ
FW 24 プロミス・デビッド
FW 26 J. Nelson
監督
ジェシー・マーシュ
[カタール]
先発
GK 1 マフムド アブナダ
DF 2 ペドロ ミゲル
DF 13 アユブ アル ウイ
DF 14 ホマム アフメド
DF 16 ブアレム フーヒ
MF 4 イッサ ライェ
MF 5 ジャシム ガベル
MF 23 アシム マディボ
FW 8 エジミウソン ジュニオール
FW 11 アクラム アフィフ
FW 15 ユスフ アブドゥルラザーク
控え
GK 21 サラー ザカリア
GK 22 メシャール バルシャム
DF 3 ルーカス メンデス
DF 18 スルタン アル ブリーキ
DF 25 ハシェミ アル フサイン
MF 6 アブドゥラジズ ハテム
MF 12 カリム ブーディアフ
MF 20 アフメド ファティ
MF 26 モハメド アル マンナイ
FW 7 アフメド アラーエルディン
FW 9 モハメド ムンタリ
FW 10 ハッサン アル ハイドス
FW 17 アフメド アル ガネヒ
FW 19 アルモエズ アリ
FW 24 タフシン モハメド
監督
フレン・ロペテギ
※07:00開始
<出場メンバー>
[カナダ]
先発
GK 16 マキシム クレポー
DF 2 アリスター・ジョンストン
DF 4 リュク・ド・フジュロル
DF 13 デレク・コーネリアス
DF 22 リッチー ラリア
MF 7 ステファン・エウスタキオ
MF 8 イスマエル・コネ
MF 17 テイジョン・ブキャナン
MF 20 アリ アフメド
FW 9 サイル・ラリン
控え
GK 1 デイン セントクレア
GK 18 オーウェン グッドマン
DF 5 ジョエル ウォーターマン
DF 15 モイーズ・ボンビト
DF 19 アルフォンソ・デイビス
MF 6 マシュー ショワニエール
MF 21 ジョナサン オソリオ
MF 23 ニコ シグル
MF 25 ネイサン サリバ
FW 11 リアム ミラー
FW 12 タニ・オルワセイ
FW 14 ジェイコブ シャッフェルバーグ
FW 24 プロミス・デビッド
FW 26 J. Nelson
監督
ジェシー・マーシュ
[カタール]
先発
GK 1 マフムド アブナダ
DF 2 ペドロ ミゲル
DF 13 アユブ アル ウイ
DF 14 ホマム アフメド
DF 16 ブアレム フーヒ
MF 4 イッサ ライェ
MF 5 ジャシム ガベル
MF 23 アシム マディボ
FW 8 エジミウソン ジュニオール
FW 11 アクラム アフィフ
FW 15 ユスフ アブドゥルラザーク
控え
GK 21 サラー ザカリア
GK 22 メシャール バルシャム
DF 3 ルーカス メンデス
DF 18 スルタン アル ブリーキ
DF 25 ハシェミ アル フサイン
MF 6 アブドゥラジズ ハテム
MF 12 カリム ブーディアフ
MF 20 アフメド ファティ
MF 26 モハメド アル マンナイ
FW 7 アフメド アラーエルディン
FW 9 モハメド ムンタリ
FW 10 ハッサン アル ハイドス
FW 17 アフメド アル ガネヒ
FW 19 アルモエズ アリ
FW 24 タフシン モハメド
監督
フレン・ロペテギ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります