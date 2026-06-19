特別仕様車「N-BOX JOY BLACK STYLE」先行公開！

ホンダは2026年6月18日、軽乗用車「N-BOX」のマイナーモデルチェンジに関する情報をホームページで先行公開しました。

同年7月の発売に先立ち、6月22日より先行予約の受付が開始されます。

【画像】超カッコいい！ これが新型「N-BOX」です！（22枚）

N-BOXは広い室内空間や運転のしやすさ、高い安全性能などが幅広い層に支持されている軽スーパーハイトワゴンです。JNCAPで最高評価の「ファイブスター賞」を獲得しているほか、2025年度の新車販売台数で第1位に輝くなど実績を重ねており、2026年4月にはシリーズ累計販売台数が300万台を突破しています。

今回のマイナーモデルチェンジにおける大きな注目は、「N-BOX JOY」に新しく設定された特別仕様車「BLACK STYLE（ブラックスタイル）」です。このモデルは、洗練された印象を生むブラック基調のスタイルと、アクティブなシーンにも映えるタフなギア感を際立たせているのが特徴です。

外観は、フロントに「HONDA」のレターロゴを配したデザインとなっており、要望の多かったフォグライトも装備。さらに、ベルリナブラック塗装の14インチスチールホイールやハーフホイールキャップ（メッキホイールリング付）、クリスタルブラック・パール塗装のリアバンパーを採用しました。

エンブレム類には、ベルリナブラックの「HONDAエンブレム」や、クリスタルブラック・パール塗装を施した「N-BOXエンブレム」および「JOYエンブレム」、さらにブラッククロームメッキの「リアHマークエンブレム」を装着するなど、ブラックで統一。

加えて、黒のアクセントとなる「フューエルリッドガーニッシュ」も加えることで、精悍に引き締まった特別な個性を表現しています。

室内空間も黒でスタイリッシュに演出されており、ピアノブラック加飾や、温かみのあるアンバー色のインテリアイルミネーションを配置。シートには「ブラック×ブラック」のチェック柄を採用した「プライムスムース×撥水ファブリック」のコンビシートを装備し、デザイン性とアウトドアなどでの機能性を両立させました。

また、ターボ仕様車にはプライムスムースのドアライニングアームレスト（グレーステッチ）も標準装備されます。

あわせて、N-BOXの他のモデルや全体的な仕様にも改良が加えられています。

「N-BOX カスタム」は、力強いグリルとロー＆ワイドなフロントバンパー、常時点灯するフロントアクセサリーLEDやスクエア形状のフォグライトにより、所有する誇りを感じられるデザインへと変更。

「コーディネートスタイル」では、ダーククロームメッキ加飾で重厚感を与え、室内もメッキやピアノブラックの加飾、ナイトブルーのイルミネーションなどでクールかつ上質な空間に仕上げています。

ノーマル仕様の「N-BOX ファッションスタイル」では、2トーンのルーフ色をホワイトに変更したほか、ロアグリルなどにメッキ加飾を施して日常になじむ上品なオシャレさを演出しました。

全体に共通する改良としては、センターUSBチャージャーやシートバックポケットなどの快適装備を拡充し、一部タイプには9インチナビとETC2.0を標準装備しています。