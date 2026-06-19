6月13日から、国賓としてオランダを公式訪問されている天皇皇后両陛下。17日の夜（現地時間・以下同）には、アムステルダム王宮でオランダ国王夫妻が主催する晩餐会に出席された。ウィレム＝アレクサンダー国王、マキシマ王妃、ベアトリクス前女王や、国王夫妻の長女カタリナ＝アマリア皇太子、次女のアレクシア王女などの王族をはじめ、両国の関係者が正装で出席する華やかな宴となった。

「晩餐会では、天皇陛下が英語でおことばを述べられました。『平和への努力を続けていかなくてはならないと思います』と、丁寧な口調でお話しになったほか、国王夫妻とともに観戦したワールドカップの日本対オランダ戦が、2対2という結果に終わったことについては、『ピースフルな結果にホッとしました』とユーモアを交えて表現されていました」（皇室担当記者）

晩餐会では、天皇陛下はホワイト・タイに燕尾服、雅子さまはブルーのイブニングドレスでお出ましになった。

「雅子さまのドレスは、青い地にゴールドの糸で花々が描かれた華やかなデザイン。今回のオランダご訪問に合わせて新調されたお召し物だと思われます。

また通称『第三ティアラ』と呼ばれているティアラをお付けになっているように見受けられました。これは美智子さまが皇后時代にお使いになっていたティアラで、雅子さまがおつけになるのはおそらく初めてではないでしょうか」（ファッションライター）

日本では拝見することの少ない、絢爛な雅子さまのドレス姿に、X上では絶賛の声が集まっている。

《令和になってからの雅子さまのお衣装で一番ゴージャスかなってくらい華やか》

《晩餐会での雅子さまのドレスは、久々にパワフルなまでにゴージャス》

《近来稀な力強さを感じる》

《雅子さまのドレスが、色といい柄の大胆さといい、わたくしの超好みですばらしい》

「今回のオランダご訪問のほとんどの場面で、雅子さまはブルー系のお召し物を選ばれています。ブルーはオランダの国旗に含まれる色であり、またワールドカップで奮闘を続けているサッカー日本代表の『サムライブルー』でもあります。両国を象徴するような色をまとわれるのが、雅子さまらしいお気遣いだと感じました」（前出・ファッションライター）

20日からはベルギーを訪問される両陛下。ベルギーでも雅子さまの華やかなドレスを拝見できることを期待したい――。