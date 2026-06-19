19歳の息子を監禁した疑いで、父親ら7人が逮捕された事件で18日、新たに逮捕者が出ました。「神のお告げの取次者」を名乗る容疑者の母親にあたる人物です。『news zero』が逮捕される前に取材した際、「監禁なんかしていない」と話していました。

■逮捕前に「うちは被害者」

母親の村上恵美容疑者は逮捕前、『news zero』の取材に応じていました。

村上恵美容疑者（75）

「うちは被害者だ。青天のへきれき」

――監禁していたって？

村上恵美容疑者（75）

「そんなことありません。よく言うわ。監禁なんかしてません」

しかし、18日に監禁の容疑者として逮捕されました。

◇

18日朝、警察車両に乗り込む村上容疑者を見たという近隣住民は…

近隣住民

「最初、ここに奈良県警の車が止まってて」

――この道路に？

近隣住民

「そうです。そこから入っていくと、村上さんのお宅があるわけ。午前9時ごろ奈良県警の車がなくなっているので、のぞきに行ったらお母さんが車に入っていくところを見かけた。捕まったのは3人でしょ、長男・二男・（長男の）嫁さん。なんでお母さん逮捕されないのかなと思っていた」

■2家族の合わせて8人逮捕 発端は業績悪化…容疑者が助言

村上恵美容疑者は、すでに逮捕されている息子の有容疑者らとともに19歳の男性を監禁した疑いがもたれています。

有容疑者は自らを「神のお告げの取次者」と名乗っていました。

村上容疑者親子らが監禁していたとみられるのは、ともに逮捕された辰己勝容疑者の息子でした。村上容疑者家族と辰己容疑者家族、2つの家族の間で起きた監禁事件で、逮捕されたのは、合わせて8人です。

18日に逮捕された村上恵美容疑者と、主犯格とされる息子の有容疑者。もう1人の息子の順容疑者、順容疑者の妻の莉奈容疑者、そして被害者の父親の辰己勝容疑者、母親の貴子容疑者、姉の桜容疑者、弟の17歳の少年です。

◇

発端となったのは、辰己容疑者が奈良県内で経営している塗装などの工事を扱う会社の業績悪化でした。

警察によりますと、数年前に経営が悪化。会社が傾きかけたとき助言を受けたのが、“神のお告げの取次者”を名乗る村上有容疑者でした。

このときの様子について、逮捕前に母親の恵美容疑者は…

村上恵美容疑者（75）

「このままいけば破産か倒産のときに（相談に）来たわけ。うちの子（有容疑者）はわかるもんだから、そういうのは見られるから、そうしたら『助かる』って言ったわけ」

――困っている人を助けたり導いたりしている？

村上恵美容疑者（75）

「やってます。うちは占いじゃないので、こうした方がいいってちゃんと証しが出る。言うのみなさん、ちゃんと動きましたよって。当たり前じゃん。それが本当の神様の力」

■容疑者が経営に携わるレストラン…監禁被害の息子が働く

有容疑者の助言を受け、会社は経営を回復。それ以来、辰己容疑者は「有先生」と呼び、心酔していったといいます。

辰己容疑者

「有先生にお伺いをたてないといけない」

精神的な依存が続く中、辰己容疑者は監禁の被害者となった19歳の息子を更生させる目的で有容疑者に預けたということです。息子は、有容疑者が経営に携わるレストランで働くことになったといいます。

18日に訪ねると、シャッターは開いていましたが、準備中となっていました。近くの店の従業員は16日、店に来た恵美容疑者と話したといいます。

◇

――何しに来ていた？

近くの店舗の従業員

「店をいきなり閉めたから在庫とか腐っちゃうから、お母さん来て掃除やる。『大変、大変』とか言われて」

被害者の辰己容疑者の息子は去年12月、このレストランから逃げ出しましたが、先月見つかり、連れ戻されたといいます。

■「逃げるからパンツだけにした」

監禁場所となったのは、恵美容疑者らの自宅の隣でした。

男性を監禁していたとみられる有容疑者ら7人。このとき恵美容疑者は不在でしたが、有容疑者が恵美容疑者を呼び、8人で監禁したとみられています。

実は2人は親子という関係のほかに、恵美容疑者が営むコンサルティング会社の代表と会社員という関係で、有容疑者は恵美容疑者のことを「会長」と呼んでいたといいます。

有容疑者は「会長がいないと話が進まない」などと話していて、恵美容疑者は、監禁の意思決定に力をもっていたとみられています。

◇

村上恵美容疑者（75）

「監禁なんかしてませんよ。親（辰己容疑者）もいた。みんな何言ってんの。逃げようと思えば逃げればいい」

――家にカギは？

村上恵美容疑者（75）

「かけてませんよ」

――部屋とかも？

村上恵美容疑者（75）

「かけてませんよ、全然デタラメ」

恵美容疑者らは、男性を下着姿にして取り囲み、全裸で寝かせるなどしたり、バリカンで髪をそるなどしたとみられています。

――裸にさせられ外に出られないように

村上恵美容疑者（75）

「それは逃げるから。口がうまいから、見張ってないと逃げていっちゃう。それでパンツだけにしたの。私は呼ばれて横になっていただけ、なんかやってるなって。いつの間にかモヒカンになってた。言うこと聞かない罰だって。イヤだったら言い分あるでしょう。なんで黙ってるの」

■近隣住民「ここに木があると不幸になるとか…」

恵美容疑者の印象について、近隣住民に聞きました。

――印象は？

近隣住民

「普通の人。ただ宗教やってるから、幸せとか、ここに木があると家の中が不幸になるとか、木は伐採した方がいいとか」

――母親が逮捕されてどう？

近隣住民

「テレビ聞いてて、神様のなんつったかな、取り次いで証しがあるようなこと言っている。（有容疑者らと）一種の同類項だと思った。時間の問題なのかなってみんな思ってた」

警察は「捜査に支障がある」として、8人の認否を明らかにしていません。

（6月18日放送『news zero』より）