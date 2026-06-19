「恥ずかしげもなく出すな！」高熱で休んだら有給却下　繁忙期でキレる上司にドン引きした女性

繁忙期だからといって、従業員をタダ働きさせた挙句に休む権利まで奪うのは、いくらなんでも酷すぎる。

投稿を寄せた四国地方の60代女性（サービス・販売・外食）は事務担当として働いているが、クリスマスシーズンになると状況が一変するという。（文：篠原みつき）

「クリスマスは従業員全員で、ケーキの上に苺を切って載せたり作業をします。朝は6時くらいから出勤して、工場が忙しいから、いつもはしないトイレ掃除とかさせられます。その分のお金はもらえません」

高熱を出して休んだら…「有給を却下されました」

早朝からのタダ働きに加え、「事務担当だけど、もちろん工場で手伝いをさせられます」と現場に駆り出される女性。ある年、大風邪を引いて高熱を出してしまった。

「倉庫を急きょ作業場にした極寒では耐えられないと休みました」

体調不良での欠勤は仕方ないはずだが、上司からは信じられない言葉をぶつけられる。

「『恥ずかしげもなく出すな！』と有給を却下されました。一番忙しい時に休んだ私も悪いけど…」

繁忙期に穴を開けた負い目があるとはいえ、有給の申請を感情論で弾くのはどう考えてもおかしい。

さらにこの会社、普段から連休すらまともに取れない環境らしい。ただ、「三連休を一回だけ取っても良くなった時」があるそうだ。せっかくのチャンスに病院へ行こうとした女性だったが、ここでも上司の底意地の悪さが発揮されてしまった。その結果をこう書いている。

「前もって申請して、病院で検査を受けるつもりだったけど『前に急に休んだから』と、取り消されました」

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