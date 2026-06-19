「この会社終わってるな」駐車場の使い方がおかしい　来客用は3台だけなのに役員用に2台、出入り業者の男性が抱いた違和感

企業の体質は、立派なオフィスや景気のいい売上アピールよりも、「駐車場の使い方」に表れるという見方があるようだ。

投稿を寄せた東日本の男性（70代以上／営業／年収700万円）は、ある急成長中の会社を訪問した際、思わず呆れ返る光景を目の当たりにした。男性が訪れたのは、オフィスの入り口に景気のいい売上実績を誇示しているような、いかにも羽振りの良い企業だったという。（文：篠原みつき）

来客用のスペースが少なすぎる？

車で訪問した男性は、空いていた来客用の駐車スペースに車を停めた。駐車スペースは全部で5台で、来客用は3台分のみ。そのすぐ隣には専務・常務など役員専用の駐車スペースが2台分設けられていた。

男性は違和感を抱いた理由をこう語る。

「お客様用・宅急便等・クリーニング用・材料の納品用の車等…かなりの車等の往来が、ひっきりなしに出入りされて、おりました…」

「客先用×３台の他に表示をするならば、自社の役員用ではなく、客先優先を、もう少し増台されたら如何でしょうか…？」

業者の車で混み合っている状況を放置して、役員の駐車スペースだけは堂々と確保する。そんな会社のスタンスを見せつけられ、男性は白けてしまったようだ。

最後に、この会社に対する冷ややかな本音をこう書いている。

「この会社の目線の位置は、我々、業者よりも…上にあるという形が、明白です。『この会社終わってるな…』と、思いました」

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