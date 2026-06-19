現地6月18日、ロイヤルアスコット開催3日目のゴールドカップ（G1・芝3990m）は、ライアン・ムーア騎乗のスカンジナビア（牡4、愛・A.オブライエン厩舎）が優勝。前年覇者トローラーマンとの壮絶な叩き合いを制し、エイダン・オブライエン師にロイヤルアスコット通算100勝目をもたらした。

レースはスカンジナビアとトローラーマンによる壮絶なマッチレースとなった。直線では両馬が後続を大きく引き離して一騎打ちを展開。ゴール前で粘るトローラーマンを捕らえ、昨年のクイーンズヴァーズ5着後から続く連勝を5に伸ばした。

「100勝など夢にも思わなかった」

オブライエン師は「私やバリードイルのチーム全員にとって特別な日です。100勝など夢にも思わなかったこと。ここで勝つのは本当に難しく、常に目の前の1レースだけを考えています」と偉業達成を喜んだ。

また、勝負どころについては「トローラーマンは素晴らしく勇敢な馬だったが、スカンジナビアも非常にしぶとく、どのレースでも諦めない馬です」と愛馬を称えた。

騎乗したムーア騎手は「もっと楽に勝てたと思うが、途中で位置取りが難しくなり余計な脚を使う形になった。それでもスカンジナビアは勝つ方法を知っている馬。トローラーマンも本当に勇敢だった」とレースを振り返った。

さらに「エイダンはこうした馬を見極め、最高の状態でここへ連れてくる。100勝を達成しても、きっと次の100勝のことを考えていると思います。それが彼の特別なところだと思います」と名伯楽を称賛した。

2着には前年覇者トローラーマン、3着にはスウィートウィリアムが入った。