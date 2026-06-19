スバル新型「ステーションワゴン」発表！

スバルは2026年6月4日、ステーションワゴン「レヴォーグ」の一部改良モデルを発表しました。

レヴォーグは、それまでの「レガシィツーリングワゴン」の実質的な後継車として2014年に誕生。現行モデルは2020年10月にフルモデルチェンジした2代目にあたります。

【画像】超カッコいい！ これがスバルの新型「ステーションワゴン」です！（28枚）

「より遠くまで、より早く、より快適に、より安全に」という、歴代の4WDモデルから受け継ぐグランドツーリングのDNAを継承しつつ、同社の最新技術を集結させて「先進安全」「スポーティ」「ワゴン価値」の3つの価値を進化させました。

特に先進安全面では、独自のセンシング技術による「新世代アイサイト」の採用に加え、3D高精度地図データやGPS、準天頂衛星「みちびき」などの情報を活用した高度運転支援システム「アイサイトX」を新設定したことが大きな話題となりました。

また、新開発の1.8リッター水平対向4気筒直噴ターボ「DIT」エンジンや、スバルグローバルプラットフォームとフルインナーフレームの組み合わせにより、走りの質感も向上。新デザインコンセプト「BOLDER」の初採用や、大型センターインフォメーションディスプレイとフル液晶メーターによるデジタルコックピット化など、全面的な一新が図られました。

発表当初は目標を大きく上回る受注を記録し、「2020-2021 日本カー・オブ・ザ・イヤー」を受賞するなど、デビュー直後から高い評価を獲得しています。

その後も2021年11月に、よりハイパフォーマンスな2.4リッター水平対向4気筒直噴ターボDITを搭載した「STIスポーツ R」を追加するなど、常にアップデートを重ねてきました。

デビュー6年目を迎え、通称「Fタイプ」と呼ばれる今回の年次改良では、スポーティな走りの強化とコネクティッドサービスの利便性向上が図られています。

走りの面においては、「SI-DRIVE」の全モードで加速レスポンスが向上。特にSモードでは、ドライバーのアクセル操作に応じて走りの特性を瞬時に変化させる新しい制御が採用されました。

これにより、コーナーからの立ち上がりなどでは従来以上のリニアな加速感を実現する一方で、穏やかな操作時にはIモード相当の特性へ切り替わるなど、状況に応じたスムーズな走りが可能となっています。

利便性の面では、コネクティッドサービス「MySubaru Connect」に「ハザード点滅機能」が新たに追加され、広い駐車場などで自車位置をハザードランプの点滅によって確認できるようになりました。

内装にも変更が加えられており、「スマートエディション EX」「V-SPORT」「GT-H EX」「STIスポーツ EX ブラックインテリアセレクション」「STIスポーツ R-ブラックリミテッド」の各グレードで、ステアリングホイールやシフトブーツなどにブラックステッチが施されています。

さらに「STIスポーツ EX」では、フロアコンソールリッドがブラックに変更され、より引き締まったスポーティな室内空間へと演出されました。

このほか、高効率オルタネータの採用やエンジンオイルの変更、電気負荷低減の対策などによってカタログ燃費も向上しており、WLTCモードは従来モデルの13.5km／Lから13.8km／Lへと改善しています。

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一部改良を受けたレヴォーグ（Fタイプ）の価格（消費税込）は363万円から468万6000円です。

なお、今回の発表には、これまでラインナップされていた2.4リッターターボモデルに関する情報が含まれていません。公式サイト上からも記載がなくなっており、1.8リッターターボモデルに統一された模様です。