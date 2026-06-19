「常に一緒にいるので」日本代表戦士が明かした久保建英の様子【W杯】
2026年６月18日（日本時間19日）、日本代表が20日のチュニジア戦に向けてナッシュビルSCのトレーニングセンターで練習を行なった。オランダ戦で左膝を負傷し、この日も姿を見せなかった久保建英は、チームとともにモンテレイへ移動しないことが決定。チュニジア戦を欠場することになった。
MRI検査で左膝の負傷が確認されたものの、詳細は公表されていない。
その久保の様子について聞かれた渡辺剛は、次のように語った。
「常に一緒にいるので。彼自身はポジティブです。しっかり準備してくれると思いますし、強くなって帰ってくるはずです」
久保不在でチュニジア戦に臨むことになるが、チームメイトたちはエースの復帰を信じている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
MRI検査で左膝の負傷が確認されたものの、詳細は公表されていない。
その久保の様子について聞かれた渡辺剛は、次のように語った。
「常に一緒にいるので。彼自身はポジティブです。しっかり準備してくれると思いますし、強くなって帰ってくるはずです」
久保不在でチュニジア戦に臨むことになるが、チームメイトたちはエースの復帰を信じている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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