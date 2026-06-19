「あれ僕がオモロイっていうよりも…」本田圭佑がオランダ戦のMVPに推した“意外な人物”に笑撃！「だって俺に訊ける？？」【W杯】
元日本代表の本田圭佑が公式YouTubeチャンネルのライブ配信「初戦を終えてのYouTube Live」に登場。サッカー通の人気TikTokerであるウンパルンパさんを聞き手に迎え、２−２のドローに終わった日本対オランダ戦を振り返りつつ、およそ１時間に渡ってファンの質問などに直接答えた。
４年前のカタール大会に続き、今大会も現地入りして日本戦中継の解説を担当。オランダ戦でも鋭い視点、独特な言い回し、ユーモア溢れるトークセンスをフル稼働させ、日本の視聴者を存分に魅了した。数ある語録のなかで反響を呼んだひとつが「１にガクポ、２にガクポ、３にガクポ」。進行役のウンパさんがこのフレーズを絶賛するファンのコメントを伝えると、この時、本田は思いがけない“畳みかけ”に驚いていたと明かした。
実況を担当したのはNHKの小宮山晃義アナウンサーだ。初コンビとは思えないほど本田との連携に冴えをみせていたが、前述のガクポ連呼を聴き終えたあと、なんと本田に「４は誰ですか？」と問いかけたのだ。しばし沈黙してから本田は「デヨング？」と回答。本田はあの場面での心の揺れを回顧した。
「普通、１位から３位くらいまでしか言わないじゃないですか。それなのに実況の小宮山さんが“４”を訊いてきたんですよ。あれ僕がオモロイっていうよりも、“４”を訊いてきた小宮山さんがオモロイでしょ。普通“４”訊かんやろ（笑）。僕が“３”で終わらせてんのに、小宮山さんは『第４は？』。彼がMVPでしょ。だって俺に“４”訊ける？？」
このパートの前に本田はウンパさんから「オランダ戦のMVPは誰ですか？」と問われ、「こういう質問が一番嫌いなんですよ。ひとりには決めれない」と答え、複数の日本代表戦士を褒め称えていた。その会話の流れの中で、小宮山アナを冗談交じりにMVPに選んだのである。
本田はあらためてガクポが凄かったと感心しつつ、「一方でデヨングは抑えられた感じでしょ。割とね。それこそデヨングを抑えてたのは、上田（綺世）さんですよね。めっちゃ抑えてましたよ、背中で。あれも戦術通りなんでしょうけど、しっかり役割を果たしてましたよね」と称賛した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】本田圭佑が公式YouTubeのライブ配信に登場！ あらためてオランダ戦を語り尽くす！
４年前のカタール大会に続き、今大会も現地入りして日本戦中継の解説を担当。オランダ戦でも鋭い視点、独特な言い回し、ユーモア溢れるトークセンスをフル稼働させ、日本の視聴者を存分に魅了した。数ある語録のなかで反響を呼んだひとつが「１にガクポ、２にガクポ、３にガクポ」。進行役のウンパさんがこのフレーズを絶賛するファンのコメントを伝えると、この時、本田は思いがけない“畳みかけ”に驚いていたと明かした。
「普通、１位から３位くらいまでしか言わないじゃないですか。それなのに実況の小宮山さんが“４”を訊いてきたんですよ。あれ僕がオモロイっていうよりも、“４”を訊いてきた小宮山さんがオモロイでしょ。普通“４”訊かんやろ（笑）。僕が“３”で終わらせてんのに、小宮山さんは『第４は？』。彼がMVPでしょ。だって俺に“４”訊ける？？」
このパートの前に本田はウンパさんから「オランダ戦のMVPは誰ですか？」と問われ、「こういう質問が一番嫌いなんですよ。ひとりには決めれない」と答え、複数の日本代表戦士を褒め称えていた。その会話の流れの中で、小宮山アナを冗談交じりにMVPに選んだのである。
本田はあらためてガクポが凄かったと感心しつつ、「一方でデヨングは抑えられた感じでしょ。割とね。それこそデヨングを抑えてたのは、上田（綺世）さんですよね。めっちゃ抑えてましたよ、背中で。あれも戦術通りなんでしょうけど、しっかり役割を果たしてましたよね」と称賛した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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