「夏に放出するだろう」オランダ戦で活躍の日本代表DF、イングランド２部クラブから“実質１年”で退団か「ひどかったわけではないが…」

「夏に放出するだろう」オランダ戦で活躍の日本代表DF、イングランド２部クラブから“実質１年”で退団か「ひどかったわけではないが…」