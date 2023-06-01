「夏に放出するだろう」オランダ戦で活躍の日本代表DF、イングランド２部クラブから“実質１年”で退団か「ひどかったわけではないが…」
日本代表の菅原由勢は昨年夏、２部に降格したサウサンプトンからブレーメンにレンタル移籍した。ドイツの地で好パフォーマンスを見せたが、完全移籍にはまだ至っていない。夏の去就が注目されている。
サウサンプトンの地元メディア『Saints Marching』は６月16日、「サウサンプトンはこの夏、スガワラを放出しようとするだろう」と報じた。
「ジェームズ・ブリーが契約を延長したことで、トンダ・エッカート監督の右SBのメインチョイスは固まった。（菅原の）出場機会はあまりないだろう」
同メディアは「2024-25シーズンの35試合に出場したスガワラは、プレミアリーグで完全にひどかったわけではない」と続けている。
「１得点、１アシストを記録し、十分なところを見せた。だが、驚かせるほどでもなかった。そしてブレーメンにレンタル移籍し、ドイツでは31試合出場で６アシストと成功してきた」
「全員にとって、スガワラとサウサンプトンが道を分かつのは、最も理にかなっている。ブンデスリーガで調子を上げたことで、ブレーメンが完全移籍に踏み切らなくても、彼に賭けようというクラブが出てくるだろう。クラブでの出場機会がなければ、代表での機会にも影響する」
ブレーメンへの完全移籍を勝ち取るか、他クラブの関心を誘うか。ワールドカップでのパフォーマンスは、来季に向けて菅原の今後に左右するかもしれない。
オランダ戦では途中出場で右サイドを活性化させた。大会の今後の試合で菅原がどのように日本代表に貢献し、それが移籍市場にどのような影響を及ぼすのか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
サウサンプトンの地元メディア『Saints Marching』は６月16日、「サウサンプトンはこの夏、スガワラを放出しようとするだろう」と報じた。
「ジェームズ・ブリーが契約を延長したことで、トンダ・エッカート監督の右SBのメインチョイスは固まった。（菅原の）出場機会はあまりないだろう」
「１得点、１アシストを記録し、十分なところを見せた。だが、驚かせるほどでもなかった。そしてブレーメンにレンタル移籍し、ドイツでは31試合出場で６アシストと成功してきた」
「全員にとって、スガワラとサウサンプトンが道を分かつのは、最も理にかなっている。ブンデスリーガで調子を上げたことで、ブレーメンが完全移籍に踏み切らなくても、彼に賭けようというクラブが出てくるだろう。クラブでの出場機会がなければ、代表での機会にも影響する」
ブレーメンへの完全移籍を勝ち取るか、他クラブの関心を誘うか。ワールドカップでのパフォーマンスは、来季に向けて菅原の今後に左右するかもしれない。
オランダ戦では途中出場で右サイドを活性化させた。大会の今後の試合で菅原がどのように日本代表に貢献し、それが移籍市場にどのような影響を及ぼすのか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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