インテル、就任1年目で2冠に導いたキヴ監督との契約を2028年まで延長！
インテルは18日、クリスティアン・キヴ監督との契約を2028年6月30日まで延長したことを発表した。
現役時代にインテルで2009−10シーズンのトレブル（シーズン3冠）達成メンバーとなったキヴ監督は、2021−22シーズンにはインテルのプリマヴェーラを率いてリーグ制覇。その後にパルマ・カルチョでの指揮を経て、今季よりシモーネ・インザーギ前監督の後任として新指揮官に就任。
ジョゼ・モウリーニョ以来、クラブ史上5人目となる就任初年度のセリエA制覇を成し遂げると、コッパ・イタリアも制覇してシーズン2冠を見事に達成。個人としては2025−26シーズンのセリエA最優秀監督にも選出されている。
就任1年目から卓越した手腕を発揮したルーマニア人指揮官を高く評価するクラブは、条件面を改善した新たなオファーを掲示し、今回の発表に至った。
現役時代にインテルで2009−10シーズンのトレブル（シーズン3冠）達成メンバーとなったキヴ監督は、2021−22シーズンにはインテルのプリマヴェーラを率いてリーグ制覇。その後にパルマ・カルチョでの指揮を経て、今季よりシモーネ・インザーギ前監督の後任として新指揮官に就任。
就任1年目から卓越した手腕を発揮したルーマニア人指揮官を高く評価するクラブは、条件面を改善した新たなオファーを掲示し、今回の発表に至った。
【公式発表】キヴ監督がインテリスタにメッセージ
Tutto l'amore di Chivu per i nostri colori in un videomessaggio 📲 pic.twitter.com/hcheHf36jt— Inter ⭐⭐ (@Inter) June 18, 2026